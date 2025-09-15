Рак на горе свистнет? Поляки снова хотят сбивать дроны над Украиной, почему слова не становятся былью

Польша после массированного вторжения дронов в очередной раз предложила Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

"Телеграф" рассказывает о том, сколько раз уже муссировалась эта тема, к чему и почему приводила.

Что в Польше говорят о возможности закрытия неба над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что западные союзники должны рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над территорией Украины.

По данным портала Tagesschau, Сикорский сказал: "Если вы меня лично спрашиваете: мы должны подумать об этом". Он добавил: "Технически мы как НАТО и ЕС способны на это, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, только вместе с союзниками".

Радослав Сикорский

Слова Сикорского прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в Европе действиями России. Обсуждение возможности создания защитных зон над Украиной или морского контроля может стать темой для консультаций среди союзников. Пока официального ответа от НАТО или Германии нет, но заявления Сикорского уже вызвали дискуссии в европейской политике.

Наша песня хороша: как часто в Европе звучат призывы закрыть небо над Украиной и чем это заканчивается

С 2022 года идея сбития ракет и дронов над Украиной поднималась не менее десятка раз в публичном пространстве (большая часть — неофициальные позиции). Основными инициаторами это идеи выступали Польша, Украина, страны Балтии. Однако чаще всего основной темой было все же усиление границ ПВО самого НАТО близ Украины.

Активнее всего тема отражения российских атак в Украине обсуждалась в 2024 году. Это произошло после ряда событий:

8 июля, в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности.

Зеленский и Туск подписали соглашение

В рамках него Варшава рассматривала предложение Киева сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, направляющиеся к польской территории. Однако даже тогда поляки, несмотря на заявления, достаточно осторожно высказывались об этом. 13 июля Сикорский подчеркивал, что в соглашении речь шла об изучении идеи.

Несмотря на "изучение" в НАТО тогда быстро поставили точку в вопросе. Тогдашний глава Альянса Столтенберг отбросил такую идею и заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, чтобы НАТО не стало "частью конфликта".

Война в Израиле

На фоне конфликта между Израилем и Ираном, где Запад напрямую помогал Израилю защищать свое небо, в Украине снова активно стали поднимать этот вопрос.

"Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизнь людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет", — отмечал глава Зеленский.

Однако в США также отказались от идеи сбития ракет. 4 октября 2024 года заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что государства-члены НАТО не хотят сбивать воздушные цели над территорией Украины.

Сабрина Сингх

Подобные действия могут способствовать эсколации конфликта и втянуть их в войну с Российской Федерацией.

По ту сторону баррикад: как Россия реагирует на идею и подливает масла в огонь

Дмитрий Медведев

Россияне активно играют на нерешительности НАТО. Провокаторы, запустившие дроны в Польшу, услышав новые призывы поляков активировались и подогрели тему. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев сразу же заявил, что сбитие российских дронов над Украиной странами НАТО якобы будет означать войну Альянса с РФ.

"Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", — пишет зампред совбеза РФ.

Также он заявил, что в случае передачи замороженных российских активов Украине Россия будет "до скончания века преследовать государства Евросоюза во всех возможных международных и национальных судах, а в некоторых случаях и во внесудебном порядке".

