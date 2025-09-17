Росія завдала удару по залізниці. Поїзди масово затримуються, деякі - на години

Поїзди масово затримуються

В ніч на середу, 17 вересня, Росія знову влаштувала комплексну атаку на українську залізницю. Затримуються поїзди Дніпровського напрямку та багато інших. Ворог б'є по залізничній інфраструктурі, намагаючись порушити нашу логістику.

Про це у Facebook повідомляє голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.Через знеструмлення є затримка у русі таких поїздів:

86/72 Львів-Запоріжжя — Павлоград;

85/71 Запоріжжя, Павлоград — Львів;

75 Київ-Кривий Ріг;

80 Львів — Дніпро

Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довезти кожного Олександр Перцовський

Про те, які поїзди курсують із затримкою, можна оперативно дізнаватися за посиланням. До перелічених Перцовським додались інші маршрути. Зараз найбільша затримка складає майже п'ять годин (4:46) для поїзда №37/38 Київ-Пас.-Запоріжжя-1. Затримуються десятки поїздів, інформація оновлюється.

Як розповідав "Телеграф", наприкінці серпня росіяни вдарили по поїзду Київ-Харків. Він отримав суттєві пошкодження, на тлі дефіциту рухомого складу Укрзалізниця втратила один електропоїзд HRCS2 — швидкісний електропоїзд подвійного живлення виробництва Hyundai Rotem.