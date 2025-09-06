"Кільканадцять штурмів за день електросамокатами": десантники розповіли про тактику російських штурмів біля Філії

Противник рідко атакує броньованою технікою і не рахує втрати

Бої у лісистій місцевості біля села Філія мають свою специфіку порівняно з іншими ділянками фронту. Про особливості російської тактики наступу та способи протидії їй розповів у коментарі виданню "Телеграф" начальник відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ старший лейтенант Олександр Невідомий.

За його словами, російські підрозділи на цій ділянці фронту демонструють досить різноманітну тактику наближення до українських позицій.

Зазвичай особовий склад противника намагається максимально швидко наблизитися до наших позицій, використовуючи квадроцикли, мотоцикли та навіть електросамокати, та вступити у стрілецький бій. Зрідка трапляються випадки, коли ворог використовує для цих цілей бойові броньовані машини Олександр Невідомий, начальник відділу комунікацій 46 ОАембр

Підготовка до штурму відбувається за стандартною російською схемою з інтенсивними обстрілами.

"Заплановану для штурму позицію за 1-2 години до його початку обстрілюють керованими авіаційними боєприпасами, артилерією усіх типів (ствольною артилерією, мінометами, РСЗВ), ударними БпЛА та БпЛА, пристосованими до скидання гранат і мін", — розповів представник бригади.

Особливістю російської тактики на цій ділянці є надзвичайна наполегливість у спробах захопити позиції.

"Намагаючись подолати опір українських воїнів, кацапські борцуни часто штурмують одну позицію кілька або навіть кільканадцять разів, застосовуючи всю номенклатуру зброї дальньої дії, водночас нехтуючи десятками своїх втрачених "ваєнних"", — зазначив офіцер.

Село Філія в Дніпропетровській області

Росіяни намагаються закріпитися у лісах біля Філії, сподіваючись на тактичні переваги такої місцевості. Проте, як пояснює український військовий, ситуація неоднозначна.

Перевищення над противником майже завжди дає змогу раніше виявити його підрозділи, раніше й успішніше їх уразити. Водночас хвилястий рельєф краще ніж рівнинний дозволяє маскувати і захищати особовий склад, озброєння і техніку Олександр Невідомий, начальник відділу комунікацій 46 ОАембр

Крім того, сучасні технології дещо змінюють традиційні переваги рельєфу.

"Проте в умовах масованого застосування розвідувальних та ударних БпЛА, частину вигод від горбкуватої місцевості вдається нівелювати. В поточних умовах лісиста місцевість надає більше можливостей приховувати і маскувати свої сили та засоби", — пояснив він, додавши, що "лісиста місцевість дозволяє окопуватися навіть безпосередньо поруч із противником".

Варто згадати, що останні три роки Серебрянський ліс на межі Луганської і Донецької областей залишається однією з найгарячіших точок фронту, де росіяни марно намагаються прорвати українську оборону. Навіть після повного знищення лісу артилерією, бої там не припиняються.

На питання про можливість повторення такого сценарію біля Філії, представник 46-ї бригади зазначивши що Серебрянський ліс і ліс поблизу села Філія все ж різні за своїм розміром, походженням, складом, густиною, рельєфом, гідрографією та розташуванням населених пунктів.

Тому їх порівняння доречне лише з теоретичної точки зору. Бої у лісистій місцевості складні для передбачення і прогнозування.

За словами військового, 46 ОАеМБр виконує завдання на тактичному рівні. Тому не може надати стратегічну оцінку певних ділянок місцевості.

"Але ми глибоко переконані, що для кожного українця стратегічно важливий кожен клаптик нашої землі, бо він рясно политий кров’ю Українських Героїв!", — підсумував Олександр Невідомий.

46-та окрема аеромобільна Подільська бригада Десантно-штурмових військ продовжує виконувати завдання з оборони на одному з найскладніших напрямків, де лісиста місцевість створює особливі умови для ведення бойових дій.