Укрпошту розривають кредитори: яке майбутнє у головного поштового оператора країни

НБУ вважає, що Укрпошта потребує значної фінансової підтримки

Державна "Укрпошта" за підсумками 2024 року знову показала мінус у фінансовій звітності — цього разу збитки склали понад 413 мільйонів гривень. Хоча це й менше, ніж у 2023 році (тоді компанія втратила майже 800 мільйонів), ситуація залишається непростою.

Про це йдеться в проєкті державного бюджету на 2026 рік. "Телеграф" розібрався в суті проблеми та дізнався, чи справді все зав’язано лише на збитках.

На кредити вже не вистачить: що робить Укрпошта, аби збільшити прибуток

Проблеми акціонерного товариства накопичувалися кілька років поспіль. Лише з 2022-го по 2024-й збитки "Укрпошти" сягнули 2,5 мільярда гривень, а вартість компанії скоротилася в 13 разів — із 2,8 мільярда до всього лише 200 мільйонів. Фактично це означає, що компанія втратила "подушку безпеки" і працює на межі можливостей.

Фінансові показники Укрпошти в проєкті держбюджету України

Ще одна болюча точка — борги. На кінець 2024 року їхній обсяг зріс настільки, що майже зрівнявся з усіма активами підприємства.

Простою мовою, майже все, що має "Укрпошта", уже перебуває у зобов’язаннях перед кредиторами. Поточних грошей бракує навіть на покриття найближчих платежів: борги перевищують оборотні активи на 3,7 мільярда гривень.

Попри це, компанія активно розвиває логістичну мережу — зокрема, за рахунок кредитів від міжнародних фінансових установ. ЄБРР виділив на проєкти 63 мільйони євро, а Європейський інвестиційний банк — ще 30 мільйонів.

Розрахунок простий: поштові відділення та нові склади принесуть більше доходів від доставки посилок, що має стати головним джерелом прибутку.

Працюйте більше – більше заробляйте. Що прогнозує влада та НБУ

Прогнози поки різні. Базовий сценарій, на який розраховує уряд, передбачає, що вже з 2025 року "Укрпошта" поступово виходитиме в плюс завдяки зростанню обсягів посилок і контрольованим витратам.

Альтернативний сценарій більш песимістичний: у 2026 році компанія може знову опинитися у збитках. А негативний варіант узагалі малює картину постійних втрат, які лише поглиблюватимуться після 2025-го.

Щоб врятувати "Укрпошту", Нацбанк наполягає: компанії потрібна додаткова фінансова підтримка щонайменше у 826 мільйонів гривень. Інакше є ризик, що вона просто не зможе розрахуватися з кредиторами.

Сценарії майбутнього АТ "Укрпошта" в проєкті держбюджету України

Вся провина на НБУ? Що відповіли в Укрпошті

Офіційного пресрелізу від Укрпошти наразі немає, однак ситуацію завзято коментує генеральний директор АТ Ігор Смілянський. На своїй сторінці в Facebook він спростував інформацію про можливий дефолт компанії та назвав її "вигаданою історією".

"Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся", — заявив він.

За словами Смілянського, джерелом чуток став лист НБУ за підписом голови Андрія Пишного, де зазначалося, що докапіталізація "Укрпошти" нібито є одним із чотирьох ключових ризиків фінансової системи.

Голова НБУ Андрій Пишний / Facebook

Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і компанія справді потребувала б капіталізації у 826 мільйонів гривень, тобто менше ніж 20 мільйонів доларів. Невже фінансова система України настільки слабка, що така сума може її зруйнувати? Ігор Смілянський

СЕО Укрпошти Ігор Смілянський / Facebook

Він нагадав, що на 1 червня 2025 року капітал "Укрпошти" становив понад 4 мільярди гривень. Після зміни НБУ методики розрахунку цей показник формально став "мінус 600 мільйонів".

"Нічого у світі не сталося, просто змінили підхід. І навіть у нових правилах передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести показники у відповідність, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету", — пояснив Смілянський.

Наприкінці серпня 2025 року НБУ дійсно оновив підхід та зміни до Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній. Згідно з документом, із капіталу фінансових компаній виключатимуть складові, що не можуть реально покривати збитки через свою негрошову природу.

Смілянський додав, що операційний прибуток Укрпошти (EBITDA) за 2024 рік перевищив 650 мільйонів гривень, а збитки виникли виключно через курсові різниці та амортизацію після великих інвестицій в автоматизацію.

Він також підкреслив, що "Укрпошта" регулюється за тими ж правилами, що й ломбарди, оскільки НБУ не адаптував своє законодавство до специфіки діяльності національного поштового оператора.

"Як переконатися, що історія про дефолт вигадана? Дуже просто — подивіться на державний бюджет. Там немає жодного рядка на капіталізацію "Укрпошти"", — резюмував директор компанії.

Укрпошті не дають відкрити банк: для чого він їй потрібен

Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі "Телеграфу" зазначив, що боятися дефолту Укрпошти не варто, оскільки, на його думку, цього не станеться.

Це скандал ні про що, він пов’язаний лише з конфліктом між керівництвом Укрпошти і НБУ з приводу відкриття поштового банку Сергій Фурса

Уряд справді пропонує передати "Укрпошті" націоналізований Перший інвестиційний банк, аби створити "банк фінансової інклюзії". Але Національний банк України запропонував Кабміну розглянути альтернативу передачі націоналізованого банку "Укрпошті" — зокрема варіант добровільної відмови від його банківської ліцензії. Це, на думку регулятора, дозволить уникнути подальшого зростання фінансових ризиків та "проїдання" капіталу.

Нацбанк наголосив, що PINbank є збитковим, порушує нормативи регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може використовуватися лише як "порожня ліцензія". Передача банку "Укрпошті", на переконання НБУ, лише поглибить фінансові проблеми.

Логотип Pinbank

Водночас "Укрпошта" вже кілька років послідовно декларує наміри створити власний банк. У червні 2025 року парламент ухвалив закон про розвиток фінансової інклюзії, який дозволяє поштовому оператору отримати обмежену банківську ліцензію.

Новий банк мав би спеціалізуватися на базових фінансових послугах для вразливих категорій населення — жителів сільських та прифронтових територій, пенсіонерів, осіб з інвалідністю та отримувачів соцдопомоги.

За оцінками CEO компанії Ігоря Смілянського, запуск банківського напряму потребуватиме від 400 до 500 млн грн інвестицій у мережеву інфраструктуру та IT-системи.

PINbank, який планували передати "Укрпошті", раніше належав підсанкційному російському бізнесмену Євгену Гінеру. У лютому 2024 року його акції були стягнуті на користь держави рішенням ВАКС, а на початку 2025 року Кабмін передав банк до Мінінфраструктури для подальшої інтеграції з поштовим оператором.

