Мариуполь на пороге катастрофы. В сети показали шокирующие кадры водохранилища (фото, видео)

Мариуполь ежедневно нуждается в не менее 150 тысяч кубических метрах воды

Российская оккупация продолжает уничтожать украинские города. Одним из них стал Мариуполь, который может остаться без воды из-за значительного обмеления Старокрымского водохранилища.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Отмечается, что за лето Старокрымское водохранилище обмелело более чем на 4 метра.

Катастрофическое состояние водоема хорошо видно на опубликованных фото и видео в сети. По сравнению с 2022 годом сейчас уровень воды упал на 7 метров. Местами водохранилище превратилось в пустыню с потрескавшимся дном, ведь вода в основном сохранилась как миниатюрные ручейки.

"По многим участкам вода уже исчезла полностью. Пока оккупационные власти кормят надеждой на фантастические, но нерабочие проекты — городу пора готовиться жить без воды. Совсем. Это трагедия без преувеличений", — подчеркнули в Центре изучения оккупации.

При этом оккупанты уже признают критичность ситуации, но продолжают лгать. Так, в июле, когда уровень воды уже был очень низким, псевдо-глава города Антон Кольцов заявлял, что дебет водохранилища составляет – 35 тысяч кубометров в сутки. Однако Мариуполь ежедневно нуждается не менее в 150 тысячах кубических метров. Сейчас ситуация стала катастрофой.

Добавим, что до оккупации в Мариуполь поставляли воду из двух источников — канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища. Однако во время вторжения первый источник оккупанты повредили и стали использовать водохранилище. Тогда ввели график водоснабжения: раз в два дня и то на 4 часа. При этом местные утверждали, что в некоторых домах воды не было неделями.

В настоящее время оккупационные власти хотят перебросить воду из Павлопольского водохранилища в Старокрымское. Но строительство соответствующего сооружения может занять годы.

Почему пересыхают водохранилища

Основным источником водохранилищ в Донецкой области были шахты, а не подводные воды. Ведь именно шахты при отработке угля сбрасывали лишнюю воду в водохранилища. Затем она проходила процессы фильтрации и подавалась людям. Сейчас эти шахты не работают, поэтому и лишнюю воду не сбрасывают. Таким образом, большинство водохранилищ в оккупации обмелели, так как выкачать их выкачали, а наполнять нечем.

