Даже не "Московский": как назывался проспект Степана Бандеры в Киеве раньше

За неполные 90 лет существования он сменил пять названий, пережил судебные баталии и стал символом борьбы с советским прошлым.

Один этот киевский проспект пережил пять переименований, судебные войны и общественные споры и стал настоящим зеркалом политических изменений в Украине. За время своего существования он успел побыть и советским, и "пророссийским", и теперь носит украинское название в честь Степана Бандеры.

Итак, история этой улицы началась в первой половине XX века, когда произошло объединение Луговой-Станционной улицы и Огородного тупика. В 1961 году эти части получили общее название – Краснокозацкая улица.

Через 14 лет, в 1975 году, после масштабной реконструкции и расширения, улица превратилась в проспект и получила новое название — проспект Красных Казаков. Это название чествовало военные формирования Красного казачества, во время гражданской войны боровшихся за установление советской власти в Украине.

"Московский" период

В 2003 году проспект получил название Московский из-за того, что примыкал к Московскому мосту — одной из главных транспортных артерий Киева, соединяющей правый берег с левым. Впоследствии этот мост был переименован в Северный мост, но название проспекта оставалось актуальным до 2016 года.

Северный (бывший Московский) мост в Киеве

Проспект Степана Бандеры

Наиболее резонансным стало переименование 2016 года. В рамках законов о декоммунизации и дерусификации 7 июля 2016 года Киевский городской совет принял решение назвать проспект именем Степана Бандеры – выдающегося украинского политического деятеля, идеолога националистического движения и главы Руководства ОУН(б). Это решение стало символом ухода от советского прошлого и утверждения украинской идентичности, однако вызвало и определенные противоречия в обществе.

Переименование не обошлось без правовых баталий. В 2019 году окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании и вернул проспекту старое название – Московский. Однако политико-правовые споры на этом не закончились. В 2021 году апелляционный суд подтвердил законность названия проспект Степана Бандеры, окончательно закрепив это имя за киевской магистралью.

Сегодня проспект Степана Бандеры демонстрирует, как меняются названия улиц в ответ на исторические события и настроения в обществе. От советского названия в честь "красных казаков" до современного, чествующего украинского деятеля – это пример того, как в названиях отражается то, что происходит в стране.

