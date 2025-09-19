"Можна зібрати ядерну бомбу вдома": експерт пояснив, як зупинити розвиток технологій Росії

Анатолій Храпчинський пояснив, чому будь-яка побутова електроніка може стати зброєю, та як зупинити РФ і КНДР у нарощуванні сил

В російських дронах знаходять чимало деталей західного виробництва. Здебільшого це неспеціалізовані чипи. З розвитком побутової електроніки створити високотехнологічну зброю стало простіше, ніж будь-коли, наголошує українській авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Він розповів "Телеграфу", звідки можна брати в побуті вбивчі технології та який крок потрібно зробити, щоб на найближчий час закрити тему використання Росією та іншими ворожими країнами сучасних технологій.

Побутові речі перетворюються на зброю

Експерт попереджає — світ опинився перед загрозою, яку не можна ігнорувати.

Найбільше, найболючіше рішення, яке світ повинен збагнути – це те, що з появою високотехнологічних рішень у нас вдома, можливість зібрати маленьку ядерну бомбу в домашніх умовах стала більш доступною Анатолій Храпчинський, українській авіаексперт

У деяких смартфонах є вбудовані радари, які вимірюють відстань до обличчя при фото. У роботі-пилососі — лідари, які не дозволяють йому битися в стіну. Ці технології створювали для комфорту, але вони можуть стати основою для високоточного озброєння.

Саме з таких, побутових елементів, часто складається російська зброя. Навіть з мікрохвильовки можна дістати те, що стане зброєю, наголошує Храпчинський. В побутових пральних машинах, комп'ютерах також є ті елементи, які росіяни використовують не за призначенням.

Те, що ми бачимо в російській зброї, складається з побутових елементів… Навіть комп’ютер для штучного інтелекту, який використовують росіяни, — це звичайний комп’ютер NVIDIA, який коштує до п’яти тисяч доларів Анатолій Храпчинський, українській авіаексперт

Як зупинити нарощування сили РФ та її союзниками

За словами експерта, потрібні не чергові звіти про знайдені західні чипи у російських дронах, а радикальні дії. Експерт пропонує простий, але жорсткий підхід.

Треба обмежити доступ до будь-яких технологій, повернути Росію до боліт, а Корею — до Кам’яного віку, щоб вони не могли і не планували робити будь-яку зброю Анатолій Храпчинський, український авіаексперт

Подібна система обмежень діяла після Другої світової війни щодо Німеччини, коли їй заборонили виготовляти деякі товари. Ситуація ускладнюється тим, що Росія обмінюється технологіями із своїми партнерами, зокрема Північною Кореєю. Завдяки РФ, вони змогли покращити свої ракети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в КНДР показали новий дрон, який по суті скопійований з американського БПЛА-розвідника. Його точні характеристики невідомі, проте Росія могла передати деякі технології.