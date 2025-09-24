В Одесі будують інноваційну електростанцію: як саме це відчують кишені споживачів?

Закінчити проєкт планують не раніше січня 2026 року

Одна з найбільших котелень Одеси "Північна-2", де в лютому обвалився дев’яностометровий димохід, увійде в опалювальний сезон без альтернативних джерел енергопостачання. Когенераційні установки тут планують ввести в експлуатацію лише у січні 2026 року.

Про це свідчить інвестпрограма КП "Теплопостачання міста Одеси", винесена на розгляд міськради. "Телеграф" розібрався в деталях проєкту, а також з’ясував, чи вплине його реалізація на тарифи для населення.

30 МВт на майбутнє: як місто готується до зими?

Згідно з документом, на території "Північної-2" збудують невелику електростанцію на базі двох газопоршневих когенераційних машин. Вони одночасно вироблятимуть 7 МВт тепла і 6,6 МВт електроенергії. Загалом у місті планують створити об’єкти власної генерації сумарною потужністю близько 30 МВт, а реалізувати проєкт збираються спільно з урядом Японії, ПРООН та партнерами з Норвегії й Швеції.

Котельня-2 в Одесі

Розробники програми наголошують, що мета проєкту не лише у забезпеченні безперебійного електропостачання критично важливої котельні, а й у зниженні витрат на виробництво тепла та отриманні прибутку від продажу надлишкової електроенергії.

Чи стане електроенергія дешевшою для одеситів: що каже експерт

Вартість будівництва оцінюють у 32 млн грн. Фінансування планують вести за рахунок коштів комунального підприємства без залучення бюджету чи кредитів. Введення в експлуатацію розраховане на 12 місяців, а строк окупності, за підрахунками авторів документа, становитиме лише пів року.

Проєкт інвестиційної програми КП "Теплопостачання міста Одеси"

У мерії офіційних коментарів наразі не дають. Водночас як зазначає "Думська", на Prozorro вже опубліковано десятки договорів на монтажні та супутні роботи. Джерела видання припускають, що завершити будівництво можна буде раніше заявленого січня 2026-го.

Очікуваний економічний ефект від проєкту — 77 млн грн на рік. Собівартість виробленої електроенергії складе 2,88 грн/кВт на год проти 8,56 грн/кВт на год ринкової. Це дозволить щороку економити близько 36,4 млн грн на потребах самої котельні. Додатково продаж надлишкової електроенергії може приносити до 38,9 млн грн, а ефективніше виробництво тепла зекономить газу ще на 1,75 млн грн.

Розрахована ефективність вартості описаної програми

Проте, радіти одеситам не варто: енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев в коментарі "Телеграфу" повідомив, що на вартість електроенергії для споживачів різниця між собівартістю та ринковою ціною не вплине.

Тарифи для одеситів є фіксованими. Всі різниці в тарифах — це справа учасників ринку і різниці в цінах. Тобто, якщо промислові підприємства будуть купувати відповідну електричну енергію, вони будуть платити за ринковою ціною. Якщо цю електричну енергію будуть купувати побутові споживачі, то вона їм буде відпускатися за тією ціною, яка встановлена Кабінетом міністрів Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев / Facebook

Єдине, на що вплине рішення щодо побудови когенераційних установок – стабільність електропостачання.

"Чим більше незалежних джерел, які приєднані до об'єднаної енергосистеми, тим стабільнішим є енергопостачання, тим менше збоїв, тим швидше буде відновлення після пошкоджень", – повідомив він.

Є кілька чинників: як енергосистема переживе зиму

Експерт зауважив: система витримає цю зиму так само як вона витримала минулий і позаминулий сезони, зокрема найскладніший період 2022-2023 років. Тоді лише один раз за весь опалювальний сезон відбувалася справжня аварійна зупинка — на кілька годин у третій декаді жовтня чи листопада. Усі інші відключення, які називали "блекаутом", не мали такого характеру.

Зараз таких побоювань немає. Об’єднана енергосистема здатна спокійно пережити цю зиму, попри намагання Російської Федерації її зруйнувати. Водночас це не означає, що не буде перерв в енергопостачанні через нові удари по інфраструктурі. Найбільше страждатимуть прифронтові області, але загалом порушити роботу всієї системи РФ не зможе Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев / Facebook

За словами Рябцева, цьому сприяє низка чинників. Це – значно щільніша, ніж у 2022 році, протиповітряна та протиракетна оборона, а також інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури, який хоч і не гарантує повної безпеки, але суттєво зменшує шкоду. Також важливими є створені резерви розподілу й передачі електроенергії, запаси обладнання та природного газу, що їх накопичують оператори та учасники ринку.

"Додаткову стійкість забезпечують об’єкти розподіленої генерації, які вводяться в експлуатацію в різних регіонах, зокрема й в Одеській області. Є й чіткі алгоритми дій диспетчерів на випадок надзвичайних ситуацій. Нарешті, домогосподарства та бізнес нині мають значно більше власного енергетичного обладнання, ніж два-три роки тому. Усе це разом робить систему набагато стійкішою", — підсумував експерт.

