В Одессе строят инновационную электростанцию: как именно это ощутят карманы потребителей?

Одна из самых больших котельных Одессы "Северная-2", где в феврале обрушился девяностометровый дымоход, войдет в отопительный сезон без альтернативных источников энергоснабжения. Когенерационные установки планируют ввести в эксплуатацию только в январе 2026 года.

Об этом свидетельствует инвестпрограмма КП "Теплоснабжение Одессы", вынесенная на рассмотрение горсовета. "Телеграф" разобрался в деталях проекта, а также выяснил, повлияет ли его реализация на тарифы для населения.

30 МВт на будущее: как город готовится к зиме?

Согласно документу, на территории "Северной-2" построят небольшую электростанцию на базе двух газопоршневых когенерационных машин. Они будут одновременно производить 7 МВт тепла и 6,6 МВт электроэнергии. Всего в городе планируют создать объекты собственного поколения суммарной мощностью около 30 МВт, а реализовать проект собираются совместно с правительством Японии, ПРООН и партнерами из Норвегии и Швеции.

Котельная-2 в Одессе.

Разработчики программы отмечают, что цель проекта состоит не только в обеспечении бесперебойного электроснабжения критически важной котельной, но и в снижении затрат на производство тепла и получении прибыли от продажи избыточной электроэнергии.

Станет ли электроэнергия дешевле для одесситов: что говорит эксперт

Стоимость строительства оценивается в 32 млн грн. Финансирование планируется вести за счет средств коммунального предприятия без привлечения бюджета или кредитов. Ввод в эксплуатацию рассчитан на 12 месяцев, а срок окупаемости, по подсчетам авторов документа, составит всего полгода.

Проект инвестиционной программы КП "Теплоснабжение города Одессы"

В мэрии официальных комментариев пока не дают. В то же время, как отмечает "Думская", на Prozorro уже опубликованы десятки договоров на монтажные и сопутствующие работы. Источники издания предполагают, что завершить строительство можно будет ранее заявленного января 2026 года.

Ожидаемый экономический эффект от проекта – 77 млн грн в год. Себестоимость производимой электроэнергии составит 2,88 грн/кВт в год против 8,56 грн/кВт в год рыночной. Это позволит ежегодно экономить около 36,4 млн грн на нуждах самой котельной. Дополнительно продажи избыточной электроэнергии могут приносить до 38,9 млн грн, а более эффективное производство тепла сэкономит газа еще на 1,75 млн грн.

Рассчитана эффективность стоимости описанной программы

Однако радоваться одесситам не стоит: энергетический эксперт, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" сообщил, что на стоимость электроэнергии для потребителей разница между себестоимостью и рыночной ценой не повлияет.

Тарифы для одесситов фиксированы. Все разницы в тарифах – это дело участников рынка и разницы в ценах. То есть если промышленные предприятия будут покупать соответствующую электрическую энергию, они будут платить по рыночной цене. Если эту электрическую энергию будут покупать бытовые потребители, она им будет отпускаться по той цене, которая установлена Кабинетом министров. Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев/Facebook

Единственное, на что повлияет решение о построении когенерационных установок – стабильность электроснабжения.

"Чем больше независимых источников, которые присоединены к объединенной энергосистеме, тем стабильнее энергоснабжение, тем меньше сбоев, тем быстрее будет восстановление после повреждений", — сообщил он.

Есть несколько факторов: как энергосистема переживет зиму

Эксперт отметил: система выдержит эту зиму так же, как она выдержала прошлый и позапрошлый сезоны, в том числе самый сложный период 2022-2023 годов. Тогда всего один раз за весь отопительный сезон происходила настоящая аварийная остановка — на несколько часов в третьей декаде октября или ноября. Все остальные отключения, которые называли "Блекаутом", не имели такого характера.

Сейчас подобных опасений нет. Объединенная энергосистема способна спокойно пережить эту зиму, несмотря на попытки Российской Федерации ее разрушить. В то же время это не означает, что не будет перерывов в энергоснабжении из-за новых ударов по инфраструктуре. Больше всего будут страдать прифронтовые области, но в целом нарушить работу всей системы РФ не сможет Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев/Facebook

По словам Рябцева, этому способствует ряд факторов. Это более плотная, чем в 2022 году, противовоздушная и противоракетная оборона, а также инженерно-техническая защита объектов критической инфраструктуры, которая хоть и не гарантирует полной безопасности, но существенно уменьшает вред. Также важны резервы распределения и передачи электроэнергии, запасы оборудования и природного газа, которые накапливают операторы и участники рынка.

"Дополнительную устойчивость обеспечивают объекты распределенной генерации, которые вводятся в эксплуатацию в разных регионах, в том числе и в Одесской области. Есть и четкие алгоритмы действий диспетчеров на случай чрезвычайных ситуаций. Наконец, домохозяйства и бизнес сейчас имеют гораздо больше собственного энергетического оборудования, чем два-три года назад. Все это вместе делает систему гораздо более устойчивой", — подытожил эксперт.

