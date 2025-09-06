Приземлився просто у полі: з’явилися нові деталі про пілота літака, що сів на Львівщині (відео)

З пілотом все гаразд

У районі населеного пункту Волоща (Львівська область) здійснив екстрену посадку легкомоторний літак. Ймовірно, до України він потрапив нелегально.

Про це повідомило Суспільне. Повідомляється, що літак летів з боку Львова у напрямку кордону Словаччини.

Зазначається, що за штурвалом літака SU-31 перебував громадянин Австралії 1984 року народження. Через поломку двигуна йому довелося садити літак у поле. Зрештою, йому вдалося зберегти літак неушкодженим і не постраждати.

Літак та його пілот

Telegram-канал "Реальний Львів" повідомив, що пілот в Україну, швидше за все, потрапив незаконно. До місця події, крім правоохоронців, довелося також викликати перекладача, оскільки іноземець не знав жодного слова українською мовою.

Як чоловік зміг потрапити до України в умовах воєнного часу і як зміг долетіти аж до Волощі, залишається невідомим.

