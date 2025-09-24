Панянки у Дніпрі влаштували фотосесію з гусаком і розлютили мережу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Поліція зареєструвала звернення про можливий стрес птаха через людські дії, триває перевірка
У Дніпрі жінки влаштували фотосесію з гусаком. Натомість замість лайків — нарвалися на шквал критики у соціальних мережах.
Відповідне відео поширили у ТікТок. Жінки показали, як відбувалась фотосесія з птахом. Птаха взяли з яхт-клубу "Січ".
На кадрах виразно видно: птах активно пручається, виривається і намагається втекти, проте люди продовжують тримати його. Спочатку птаха відловили у ганчірку, потім посадила в коробку. Також видно, як гусака перевозять автомобілем у фотостудію. Там зляканий птах нібито знову робить спроби вирватися і втекти.
Реакція українців
Публікація викликала широкий резонанс. Користувачі соцмереж відзначають, що таке використання тварини виглядає неетично та наносить стрес пернатому. Багато коментаторів наголошують, що подібні дії суперечать принципам гуманного поводження з представниками флори та фауни, і можуть підпадати під норми чинного законодавства щодо захисту фауни.
Продовження скандальної історії
Автор скандального відео замість пояснення своєї позиції продовжила записувати відео з гусаками. Жінка зазначила, що гусак нібито живий і здоровий. Натомість люди обурені її діями.
Після опублікованих у мережі відео, у Дніпрі перевіряють інцидент із гусаком. Президент яхт-клубу В’ячеслав Дідик запевнив: із гусаком усе гаразд, його повернули на територію, де він спокійно гуляє.
"Гусака ніхто не крав, їм тут добре і безпечно", – зазначив він.
У поліції повідомили, що зареєстровано звернення про можливий стрес птаха через людські дії, триває перевірка.
Раніше "Телеграф" писав, що Арестович пафосно оголосив про збір на ЗСУ, і одразу ж потрапив у новий скандал.