Чи досі тут так страшно? Які темні таємниці Молдаванки не більше, ніж вигадка

Молдаванка — це не просто район Одеси, це цілий всесвіт зі своїми законами, традиціями та легендами

Серед районів Одеси є один, який став справжнім символом міста – Молдаванка. Тут переплелися історія, легенди, кримінальні хроніки, створивши унікальну атмосферу. Вона надихала письменників та режисерів упродовж століть.

Цей район, що виник понад два століття тому, перетворився на одне з найколоритніших місць не лише Одеси, а й усього Причорномор’я. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Чому Молдаванка так називається

Молдаванка — один із найстаріших районів Одеси, що виник наприкінці XVIII — на початку XIX століття. Назва пов’язана з поселенням молдаван та вихідців з Валахії, які влаштувалися тут після Яського перемир’я 1792–1793 років.

Молдаванка на плані Одеси 1894 року

За однією з версій, Молдаванка виникла як реміснича слобода та молдавське село біля фортеці Хаджибей, майбутньої Одеси. На початку XIX століття район включав кілька частин: Булгарку, Нову Слобідку та Бугаївку — кожну із власною етнічною специфікою. Тут жили молдавани, болгари, татари, українці та євреї. Такий етнічний мікс сформував унікальну атмосферу району.

Як виглядала Молдаванка раніше

Молдаванка розташована на північному сході Хаджибейського району, частково входить до складу Малиновського та Приморського районів міста. Її приблизны кордони охоплюють вулиці Старопортофранківську, Заньковецької, Афанасьєва та Балківську.

Архітектура та етнічна мозаїка

Молдаванка відома своїми вузькими двориками, старовинними будинками та своєрідною малоповерховою забудовою. Кожен двір був справжньою комуною, де сусідили сім’ї різних національностей. У районі виникла унікальна "ломова латина" — суміш молдавського, румунського, російського, українського та єврейського жаргонів, що відображало багатство культур та традицій. Ця говірка стала своєрідною мовою району та одним із символів його самобутності.

Типова забудова Молдова

Легенди про кримінальне минуле

Молдаванка довгий час була центром кримінального життя Одеси. Тут діяли знамениті банди Мишка Япончика та Соньки Золотої Ручки. Легенди розповідають про "Злодійську академію" та таємні злочинні змови, а також про катакомби і таємні тунелі під дворами, де ховалися контрабандисти та злочинці. Особливого колориту району надавали щорічні кулачні бої між представниками різних національностей, які після бійки обов’язково мирилися за спільним столом.

Молдаванка, 1952 рік, фото з відкритих джерел

У наш час Молдаванка в Одесі не вважається особливо небезпечним районом, проте, як і в будь-якому великому місті, є певні проблеми з безпекою. В окремих частинах Молдаванки все ще можуть статися дрібні злочини, кишенькові крадіжки або вуличні бійки.

Культурна спадщина

Попри кримінальні легенди, Молдаванка залишається символом старого духу Одеси та унікальної культурної спадщини. Впродовж століть район зберіг атмосферу старої Одеси, де перетнулися різні долі та народи. Тут ходили герої творів Ісаака Бабеля, розповіді якого наповнені духом Молдаванки. До цього дня район надихає художників, письменників та режисерів, живучи власним особливим життям.

Молдаванка сьогодні

Сучасна Молдаванка — це житловий район із населенням близько 70–80 тисяч осіб, у якому збереглося багато архітектурних та культурних пам’яток. Попри урбанізацію та зміни, тут, як і раніше, можна відчути подих минулого, прогулюючись вузькими вуличками та дворами, наповненими одеським колоритом і легендами. Молдаванка живе як свідок історії, поєднуючи епохи та долі в одному просторі.

На жаль, сучасна Молдаванка характеризується значно зношеним житловим фондом — більшість старих одно- та малоповерхових будинків потребують капітального ремонту чи знесення. Але однією з головних перешкод для масштабної реконструкції стала застаріла та зношена інфраструктура — старі водопровідні та каналізаційні мережі, електромережі, розраховані на менш щільну забудову. Крім того, більша частина території Молдаванки буквально пронизана мережею Одеських катакомб, що суттєво ускладнює будівництво та здорожчує проєкти.

Старі та нові будинки на Молдаванці

