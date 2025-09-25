До сих пор ли здесь так страшно? Какие темные тайны Молдаванки не больше, чем выдумка

Молдаванка — это не просто район Одессы, это целая вселенная со своими законами, традициями и легендами

Среди районов Одессы есть один, который стал настоящим символом города — Молдаванка. Здесь переплелись история, легенды, криминальные хроники, создав уникальную атмосферу. Она вдохновляла писателей и режиссеров на протяжении столетий.

Этот район, возникший более двух веков назад, превратился в одно из самых колоритных мест не только Одессы, но и всего Причерноморья. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Почему Молдаванка так называется

Молдаванка — один из старейших районов Одессы, возникший в конце XVIII — начале XIX века. Название связано с поселением молдаван и выходцев из Валахии, которые обосновались здесь после Ясского перемирия 1792–1793 годов.

Молдаванка на плане Одессы 1894 года

По одной из версий, Молдаванка появилась как ремесленная слобода и молдавская деревня возле крепости Хаджибей, будущей Одессы. В начале XIX века район включал несколько частей: Булгарку, Новую Слободку и Бугаевку — каждую с собственной этнической спецификой. Здесь жили молдаване, болгары, татары, украинцы и евреи. Такой этнический микс и сформировал уникальную атмосферу района.

Как выглядела Молдаванка раньше

Молдаванка расположена на северо-востоке Хаджибейского района, частично входит в состав Малиновского и Приморского районов города. Ее примерные границы охватывают улицы Старопортофранковскую, Заньковецкой, Афанасьева и Балковскую.

Архитектура и этническая мозаика

Молдаванка известна своими узкими двориками, старинными домами и своеобразной малоэтажной застройкой. Каждый двор был настоящей коммуной, где соседствовали семьи разных национальностей. В районе возникла уникальная "ломовая латынь" — смесь молдавского, румынского, русского, украинского и еврейского жаргонов, что отражало богатство культур и традиций. Этот говор становился своеобразным языком района и одним из символов его самобытности.

Типичная застройка Молдаванки

Легенды о криминальном прошлом

Молдаванка долгое время была центром криминальной жизни Одессы. Здесь действовали знаменитые банды Мишки Япончика и Соньки Золотой Ручки. Легенды рассказывают о "Воровской академии" и тайных преступных заговорах, а также о катакомбах и тайных туннелях под дворами, где прятались контрабандисты и преступники. Особый колорит району придавали ежегодные кулачные бои между представителями разных национальностей, которые после драки обязательно мирились за общим столом.

Молдаванка, 1952 год, фото из открытых источников

В наше время Молдаванка в Одессе не считается особо опасным районом, однако, как и в любом большом городе, здесь есть определённые проблемы с безопасностью. В отдельных частях Молдаванки все ещё могут происходить мелкие преступления, карманные кражи или уличные потасовки.

Культурное наследие

Несмотря на криминальные легенды, Молдаванка остается символом старого духа Одессы и уникального культурного наследия. Через века район сохранил атмосферу старой Одессы, где пересеклись разные судьбы и народы. Здесь ходили герои произведений Исаака Бабеля, рассказы которого пропитаны духом Молдаванки. По сей день район вдохновляет художников, писателей и режиссеров, живя собственной особенной жизнью.

Молдаванка сегодня

Современная Молдаванка — это жилой район с населением около 70–80 тысяч человек, в котором сохранились многие архитектурные и культурные памятники. Несмотря на урбанизацию и изменения, здесь по-прежнему можно почувствовать дыхание прошлого, прогуливаясь по узким улочкам и дворам, наполненным одесским колоритом и легендами. Молдаванка живет как свидетель истории, соединяя эпохи и судьбы в одном пространстве.

Увы, современная Молдаванка характеризуется значительно изношенным жилищным фондом — большинство старых одно- и малоэтажных домов требуют капитального ремонта или сноса. Но одним из главных препятствий для масштабной реконструкции стала устаревшая и изношенная инфраструктура — старые водопроводные и канализационные сети, электросети, рассчитанные на менее плотную застройку. Кроме того, большая часть территории Молдаванки буквально пронизана сетью Одесских катакомб, что существенно усложняет строительство и удорожает проекты.

Старые и новые дома на Молдаванке

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Запорожье "Бомбей" и почему его так назвали. Уникальный рельеф делает этот район одним из самых узнаваемых в городе.