Кордони 1991-го не закінчать війну? Кулеба пояснив, якої помилки Україна припустилася на початку вторгнення

Кулеба пояснив, чому переговори з Росією у 2022-му були приречені

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що у 2022 році існував шанс повернення до кордонів 1991 року, але це не означало б завершення війни. За його словами, суспільство й політики тоді помилилися, ототожнюючи вихід на кордон із перемогою.

Що треба знати

Кулеба визнав, що у 2022 був шанс на кордони 1991 року, але не на завершення війни

Він назвав стамбульські переговори імітацією обох сторін

Ексміністр підкреслив, що війна закінчиться лише після відмови Росії від контролю над Україною

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю шеф-редактору Oboz.ua Оресту Сохару, наголосивши, що кінець війни настане лише тоді, коли Росія відмовиться від ідеї контролю над Україною. Він нагадав, що в результаті Курської операції Україна контролювала російську територію, однак війна від цього не припинилася.

"Велика помилка 22-го року – це розкручування оцих очікувань про тотальну перемогу. Я теж був частиною цього інформаційного потоку, потрапив у пастку ейфорії того, що ми вистояли", – пояснив дипломат, додавши, що вже у 2023-му країна заплатила за це завищеними очікуваннями.

Кулеба також прокоментував переговори у Стамбулі, які відбулися навесні 2022 року. Він вважає, що домовленості з Росією тоді були неможливі, адже і Москва, і Київ вірили у власну здатність досягти результату військовим шляхом.

Росія провалила бліцкриг, але все ще сподівалася дотиснути Україну. Ми ж зрозуміли, що вистояли й маємо сили. У такій ситуації основа для домовленості просто зникла. Тому "Стамбул" був імітацією з обох сторін Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба, ексміністр зовнішніх справ України / Facebook

Він зазначив, що частина учасників делегацій справді щиро вірила у можливість зупинити війну. Однак, за словами Кулеби, дипломатичні процеси завжди приховують глибинну реальність, яку не видно зовні.

