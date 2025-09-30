"Не робиться достатньо": Кулеба назвав умову, за якої Путін відмовиться від війни і почне переговори

Які жорсткі рішення, на думку Кулеби, змусять Путіна відмовитись від війни в Україні

Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України констатував, що переговорний трек щодо завершення війни не рухається уперед. Він закликав партнерів ухвалювати жорсткіші рішення, які змусили б Кремль змінити свої цілі на більш обмежені — інакше припинення бойових дій не настане.

Що треба знати

Дмитро Кулеба заявив, що переговорний трек щодо завершення війни не має реального прогресу

Він закликав партнерів позбавити Росію нафтових доходів і посилити санкції проти її економіки

Ексміністр наголосив, що без примусу Кремля відмовитися від максималістських цілей мирні переговори залишатимуться неможливими

Про це ексміністр заявив в інтерв’ю шеф-редактору Oboz.ua Оресту Сохару. За його словами, дипломатична активність є, але "реального прогресу та наближення до завершення війни не відбувається". Він наголосив: поки партнери не змусять Путіна відмовитися від максималістських цілей, спрямованих на підкорення України, мирні переговори залишатимуться на паузі.

Війни завжди розпочинають політики, а завершують дипломати, які виконують політичні вказівки. Військові й дипломати – це інструменти захисту національних інтересів країни Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України / Facebook

Він зауважив, що Україні необхідно, аби Росія перейшла від максимальних планів до обмеженої цілі — фактичного утримання вже захоплених територій.

На його думку, ключовим рішенням має стати позбавлення Москви нафтових доходів, які й досі наповнюють російський бюджет. Кулеба відзначив два кроки в цій сфері — боротьбу ЄС із "тіньовим" нафтовим флотом і американські тарифи проти Індії за купівлю російської нафти, однак визнав, що цих заходів недостатньо.

Він також наголосив на потребі посилення санкцій проти російської економіки та зупинки просування російських військ на фронті.

"Російська пропагандистська машина підживлює себе щоденними новинами з фронту про нові захоплені населені пункти. Якщо вибити з-під них цей аргумент, то ідеологічна підпірка режиму похитнеться", – сказав дипломат.

Разом із тим Кулеба визнав, що окремі заходи вже здійснюються, зокрема удари України по російській нафтопереробці. Проте він підсумував:

Не робиться достатньо, щоб змусити Путіна зробити лише один крок: від максимальної цілі у війні перейти до обмеженої Дмитро Кулеба

