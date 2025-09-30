Кадровий скандал в "Укренерго": суд став на бік Міненерго і заблокував рішення наглядової ради про відставку правління

Кадрові війни в "Укренерго": суд "заморозив" звільнення правління на вимогу Міненерго

Господарський суд Києва 29 вересня виніс ухвалу, якою задовольнив заяву Міністерства енергетики України та фактично "заморозив" усі кадрові зміни в "Укренерго". Суд заборонив державним реєстраторам, нотаріусам, органам влади та будь-кому іншому вносити зміни до реєстру щодо керівництва компанії до остаточного розгляду справи. Це означає, що всі рішення наглядової ради про звільнення голови правління Віталія Зайченка та всього складу правління наразі не можуть бути реалізовані.

Що варто знати

Госпсуд Києва призупинив усі кадрові зміни в "Укренерго" до завершення розгляду справи

Міненерго заявило про порушення процедури під час засідання наглядової ради 26 вересня

На час розгляду чинним залишається попереднє керівництво компанії

Про це йдеться в ухваленні рішення суду.

У своєму зверненні Міненерго зазначало, що засідання наглядової ради 26 вересня відбулося з грубими порушеннями процедури. Членам ради матеріали надали менш ніж за добу до голосування, а ключові питання — зокрема про відставку голови правління та призначення виконувача обов’язків Олексія Брехта — взагалі внесли з голосування. Міністерство вказувало, що це суперечить закону "Про акціонерні товариства" та внутрішнім положенням компанії, адже такі кадрові рішення мають попередньо узгоджуватися з профільним комітетом.

Суд погодився з аргументами урядового відомства та визнав, що подальші дії з реєстрації змін могли б ускладнити або унеможливити захист прав держави як єдиного акціонера компанії. В ухвалі наголошується, що мета таких заходів — не вирішення спору по суті, а збереження існуючого стану до того часу, поки суд остаточно не розгляне справу.

Таким чином, на період розгляду справи чинними залишаються попередні дані про керівництво "Укренерго". Це рішення є обов’язковим до негайного виконання та діятиме незалежно від можливого оскарження.

Ситуація довкола "Укренерго" викликала значний резонанс. Раніше "Телеграф" писав, що народні депутати та експерти попереджали, що раптове звільнення правління стратегічної компанії напередодні опалювального сезону створює ризики для енергетичної стабільності країни.