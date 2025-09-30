Кадровый скандал в "Укрэнерго": суд принял сторону Минэнерго и заблокировал решение наблюдательного совета об отставке правления

Кадровые войны в "Укрэнерго": суд "заморозил" увольнение правления по требованию Минэнерго

Хозяйственный суд Киева 29 сентября вынес определение, которым удовлетворил заявление Министерства энергетики Украины и фактически "заморозил" все кадровые изменения в "Укрэнерго". Суд запретил государственным регистраторам, нотариусам, органам власти и любому другому вносить изменения в реестр относительно руководства компании до окончательного рассмотрения дела. Это означает, что все решения наблюдательного совета об увольнении председателя правления Виталия Зайченко и всего состава правления не могут быть реализованы.

Что следует знать

Хозсуд Киева приостановил все кадровые изменения в "Укрэнерго" до завершения рассмотрения дела

Минэнерго заявило о нарушении процедуры во время заседания наблюдательного совета 26 сентября

На момент рассмотрения действующим остается предыдущее руководство компании

Об этом говорится в принятии решения суда.

В своем обращении Минэнерго отмечало, что заседание наблюдательного совета 26 сентября прошло с грубыми нарушениями процедуры. Членам совета материалы предоставили менее чем за сутки до голосования, а ключевые вопросы — в частности, об отставке председателя правления и назначении исполняющего обязанности Алексея Брехта — вообще были внесены с голосования. Министерство указывало, что это противоречит закону "Об акционерных обществах" и внутренним положениям компании, ведь такие кадровые решения должны предварительно согласовываться с профильным комитетом.

Суд согласился с аргументами правительственного ведомства и признал, что дальнейшие действия по регистрации изменений могли бы усложнить или предотвратить защиту прав государства как единственного акционера компании. В определении отмечается, что цель таких мер — не разрешение спора по существу, а сохранение существующего положения до тех пор, пока суд окончательно не рассмотрит дело.

Таким образом, на период рассмотрения дела остаются предварительные данные о руководстве "Укрэнерго". Это решение обязательно к немедленному исполнению и будет действовать независимо от возможного обжалования.

Ситуация вокруг Укрэнерго вызвала значительный резонанс. Ранее "Телеграф" писал, что народные депутаты и эксперты предупреждали, что внезапное увольнение правления стратегической компании накануне отопительного сезона создает риски для энергетической стабильности страны.