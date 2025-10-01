"Заколот проти акціонера": чим може закінчитись конфлікт у Наглядовій раді "Укренерго"

З усіма чотирма іноземними членами Наглядової ради "Укренерго" треба розривати контракти та оголошувати новий конкурс, вважає експерт

Нинішні чотири незалежні члени Наглядової ради НЕК "Укренерго" можуть діяти не в інтересах України. Вони, умовно кажучи, працюють на зовнішні сили та кредиторів, вважає головний консультант парламентської ТСК з цінової і тарифної політики в енергетиці, генеральний директор групи компаній "Метрополія" Віктор Куртєв.

Що варто знати

Незалежні члени Наглядової ради "Укренерго" можуть працювати не в інтересах України

"Укренерго", не виключено, умисно доводять до банкрутства

Віктора Зайченка не звільнять, натомість з іноземними членами ради можуть розірвати контракти

Він розповів, що за останній час йому довелося прочитати багато документів, які стосуються діяльності "Укренерго", зокрема і рішень Наглядової ради. Серед них, зазначив фахівець, є доволі цікаві додаткові угоди до кредитних умов з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), в яких на Міненерго, як на акціонера, накладаються обмеження, що він вважає абсурдом. ТСК досліджуватиме такі речі, наголосив Віктор Куртєв.

"Але моя особиста думка на підставі вивченої інформації — що треба розривати контракти з усіма чотирма незалежними членами Наглядової ради і оголошувати новий конкурс. Тому що все, що вони робили останній рік — це проти інтересів держави", — вважає експерт.

Серед прикладів незадовільної роботи він навів ситуацію з проваленою реструктуризацію боргу компанії та невиплатою боргових відсотків. Скажімо, у липні можна було замінити умови кредитного договору для полегшення фінансового навантаження, але, як вважає експерт, цього не було зроблено навмисно.

Також Віктор Куртєв не виключає, що є "організована група осіб", яка працює над доведенням до банкрутства "Укренерго". Він дивується, що за жовтень 2024 і квітень 2025 років НЕК не виплатила купони за "зеленими" бондами, хоча організація мала відповідні гроші на цю операцію.

"Я особисто трактую все це як умисне доведення до банкрутства. Окрім того, особисто я бачу тут ознаки інсайдерської торгівлі "зеленими" бондами НЕК "Укренерго" на вторинному ринку. Тому, на мою думку, смердить ця історія дуже і дуже погано", — наголосив Віктор Куртєв.

Чим закінчиться кадровий скандал в "Укренерго"

Голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко

Стосовно розвитку кадрового скандалу, то Віктор Куртєв вважає, що звільнення Віктора Зайченка навряд чи відбудеться.

"Щодо Зайченка, то я не думаю, що його звільнять. Вже є відповідне рішення суду, яке забороняє це робити", — нагадав експерт.

Наразі, розповів він, у Києві перебувають три з чотирьох незалежних членів наглядової ради, які, як поінформував Віктор Куртєв, порозуміння з Міненерго не досягнули й навряд, на його думку, це станеться. Утім, констатував він, оскільки "заколот" незалежних членів Наглядової ради проти Акціонера не вдався, щодо кадрів просто виконають відповідні процедури, після чого "все стане на свої місця".

Для Наглядової ради все закінчиться тим, що незалежні члени, а саме Єппе Кофод з Данії, Ян Монтелл з Фінляндії, Луїджі де Франціскі з Італії та Патрік Грейхен з Німеччини, підуть на пенсію без "золотого парашуту", — вважає експерт. Окрім того, він гадає, що Україні не варто очікувати якихось надмірних наслідків від міжнародної спільноти, адже компанія, й так, зазначив Віктор Куртєв, "перебуває у дефолті".

Нагадаємо, 29 вересня Господарський суд Києва виніс ухвалу, якою заблокував рішення наглядової ради про відставку правління "Укренерго".