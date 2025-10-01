"Мятеж против акционера": чем может закончиться конфликт в Наблюдательном совете "Укрэнерго"

Со всеми четырьмя иностранными членами Наблюдательного совета "Укрэнерго" нужно расторгать контракты и объявлять новый конкурс, считает эксперт

Нынешние четыре независимых члена Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" могут действовать не в интересах Украины. Они, условно говоря, работают на внешние силы и кредиторов, считает главный консультант парламентской ВСК по ценовой и тарифной политике в энергетике, генеральный директор группы компаний "Метрополия" Виктор Куртев.

Что следует знать

Независимые члены Наблюдательного совета "Укрэнерго" могут работать не в интересах Украины

"Укрэнерго", не исключено, намеренно доводят до банкротства

Виктора Зайченко не уволят, а с иностранными членами совета могут расторгнуть контракты

Он рассказал, что за последнее время ему пришлось прочесть многие документы, касающиеся деятельности "Укрэнерго", в том числе и решений Наблюдательного совета. Среди них, отметил специалист, достаточно интересные дополнительные соглашения к кредитным условиям с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в которых на Минэнерго, как на акционера, налагаются ограничения, что он считает абсурдом. ВСК будет исследовать такие вещи, подчеркнул Виктор Куртев.

"Но мое личное мнение на основании изученной информации — что надо разрывать контракты со всеми четырьмя независимыми членами Наблюдательного совета и объявлять новый конкурс. Потому что все, что они делали последний год — это против интересов государства", — считает эксперт.

Среди примеров неудовлетворительной работы он привел ситуацию с проваленной реструктуризацией долга компании и невыплатой долговых процентов. Скажем, в июле можно было заменить условия кредитного договора для облегчения финансовой нагрузки, но, как считает эксперт, это не было сделано намеренно.

Также Виктор Куртев не исключает, что существует "организованная группа лиц", работающая над доведением до банкротства "Укрэнерго". Он удивляется, что за октябрь 2024 и апрель 2025 годов НЭК не выплатила купоны за "зелеными" бондами, хотя организация имела соответствующие деньги на эту операцию.

"Я лично трактую все это как преднамеренное доведение до банкротства. Кроме того, лично я вижу здесь признаки инсайдерской торговли "зелеными" бондами НЭК "Укрэнерго" на вторичном рынке. Поэтому, по-моему, воняет эта история очень и очень плохо", — подчеркнул Виктор Куртев.

Чем закончится кадровый скандал в "Укрэнерго"

Председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко

Что касается развития кадрового скандала, то Виктор Куртев считает, что увольнение Виктора Зайченко вряд ли состоится.

"Что касается Зайченко, то я не думаю, что его уволят. Уже есть соответствующее решение суда, которое запрещает это делать", — напомнил эксперт.

В настоящее время, рассказал он, в Киеве находятся три из четырех независимых членов наблюдательного совета, которые, как проинформировал Виктор Куртев, согласия с Минэнерго не достигли и вряд ли, по его мнению, это произойдет. Впрочем, констатировал он, поскольку "мятеж" независимых членов Наблюдательного совета против Акционера не удался, в отношении кадров просто выполнят соответствующие процедуры, после чего "все станет на свои места".

Для Наблюдательного совета все закончится тем, что независимые члены, а именно Еппе Кофод из Дании, Ян Монтелл из Финляндии, Луиджи де Франциски из Италии и Патрик Грейхен из Германии уйдут на пенсию без "золотого парашюта", — считает эксперт. Кроме того, он считает, что Украине не стоит ожидать каких-либо чрезмерных последствий от международного сообщества, ведь компания, и так, отметил Виктор Куртев, "находится в дефолте".

Напомним, "Телеграф" писал, что 29 сентября Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым заблокировал решение наблюдательного совета об отставке правления "Укрэнерго".