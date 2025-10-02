На лісовому кордоні за декілька кілометрів від Росії: мало хто знає, де саме народився Леонід Кучма (карта)

Експрезидент якось згадав про це в інтерв’ю

Леонід Кучма – другий президент незалежної України, який обіймав цю посаду дві каденції: з 19 липня 1994 року по 23 січня 2005 року. Прийнято вважати, що місце народження експрезидента – село Чайкіне у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Однак у 2013 році Кучма згадав, що народився він насправді на лісовому кордоні, де працював його батько. "Телеграф" розповість, що таке лісові кордони, як і де вони працювали, і що відомо про родину Леоніда Кучми та його рідне село.

Леонід Кучма. Фото: Getty Images

Як за СРСР працювали лісові кордони?

Лісові кордони за радянських часів перед початком Другої світової війни були спеціалізованими пунктами лісової охорони, розташованими переважно в лісистих прикордонних зонах. Вони були поширені у тому числі й у прикордонних регіонах України.

Ці лісові кордони були частиною системи лісового господарства та забезпечували безпеку на кордоні. Вони створювалися для патрулювання та охорони лісів від незаконних рубок, браконьєрства, пожеж та контрабанди.

Приблизно у цій зоні Чернігівщини працювали лісові кордони

Пост лісового кордону являв собою не тільки пункт контролю, а й включав садибу, де лісники жили з сім’ями, стайні, склади, вишки для спостереження за територіями. Кожен такий пункт знаходився на відстані 15-20 кілометрів один від одного та на дистанції за 5-10 км від кордону.

Село Чайкіне на карті України

Кучма народився на лісовому кордоні

Рідним селом другого президента України вважається Чайкіне на Чернігівщині. Однак, як згадав Кучма в інтерв’ю "Фактам" у 2013 році, він народився на лісовому кордоні, де працював його батько до Другої світової війни.

Леонід Кучма був президентом України з 1994 по 2005 рік

За словами експолітика, його батько був лісником Новгород-Сіверського лісництва, і вони деякий час жили на лісовому кордоні. Він був одним із найкращих мисливців у всій окрузі. Коли почалася війна, батько Кучми пішов на фронт, на той момент маленькому Льоні було лише три роки, і він майже не пам’ятає тата.

Леонід Кучма у молодості

Село Чайкіне, в якому потім жила родина Кучми, було спалено німцями у 1942 році. Мати майбутнього президента з трьома дітьми змушена була перебратися до сестри в село Карасі, де вони залишалися до кінця війни. І лише після воєнних дій родина Кучми повернулася до Чайкіного, а от батько з фронту так і не повернувся.

Що відомо про село Чайкіне?

Нині у селі є вулиця імені Леоніда Кучми, а на в’їзді до населеного пункту зазначено, що це мала батьківщина другого президента. Там під час своєї першої каденції на початку 2000-х років Леонід Данилович збудував розкішний чотирирівневий особняк на місці старої сільської хати родини.

Так виглядав особняк Кучми у Чайкіному

При цьому велику залу в цьому особняку експрезидент віддав під облаштування загальнодоступної дитячої бібліотеки. А нижні поверхи житлові — там зупинявся Кучма під час своїх візитів на батьківщину. До речі, відомо, що у липні 2004 року до села Чайкіне після спільного саміту Кучма привіз президента РФ Володимира Путіна.

