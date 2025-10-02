Ключові виклики експорту озброєння і не тільки: що обговорили у рамках дискусії на виставці розробок ОПК

У середу, 1 жовтня, у Києві завершилася третя міжнародна виставка обладнання, технологій та програмних засобів Security 2.0. Її генеральним спонсором виступила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI).

Виставка — ключова галузева подія України у сфері безпеки, гуманітарного розмінування, цивільного захисту та домедичної допомоги, пише NAUDI. У Facebook-пості асоціації додається, що у межах виставки відбулася панельна дискусія на тему "Експорт українського ОПК: ризик для війська чи шлях до розвитку економіки?", яка зібрала представників парламенту, державних структур та виробників зброї.

Народна депутатка України Галина Янченко наголосила, що рішення про закриття експорту озброєння було правильним у 2022 році, коли всі ресурси необхідно було спрямувати на Збройні Сили. Водночас за її словами, нині ситуація змінилася:

"Наше виробництво зросло у 35 разів у порівнянні з 2021 роком. Якщо компанії, які не отримали держзамовлень, не матимуть можливості експортувати, вони будуть змушені або закриватися, або залишати країну. У майбутньому це може болісно вдарити по обороноздатності України".

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров підкреслив, що відсутність експортних контрактів створює серйозну загрозу для галузі:

"Українське озброєння усі вважають нашою майбутньою нафтою. Але нафту треба продавати. Ми опинилися в ситуації, коли виробничі обсяги зростають, а замовлень немає. Багато підприємств змушені зупиняти виробництво й відправляти працівників у вимушені відпустки. Це питання не лише розвитку, а й виживання оборонно-промислового комплексу".

До обговорення також долучився заступник голови NAUDI Сергій Висоцький. Він звернув увагу на необхідність системного підходу до відкриття експортних ринків:

"Маємо чесно відповісти на питання — чи дійсно планується відкриття експорту? Бо половинчасті рішення лише шкодитимуть. Якщо українське підприємство може виготовляти сотні одиниць продукції понад потреби ЗСУ, логічно дати можливість виводити ці вироби на зовнішні ринки".

Таким чином, дискусія на SECURITY 2.0 ще раз підтвердила: питання експорту української оборонної продукції є ключовим для збереження та розвитку ОПК, а також для економічної стійкості країни у воєнний час.