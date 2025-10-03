Вместо дополнительных уведомлений о тревоге? Украинцев насмешила пушистая сирена (видео)

Собаки в Украине научились жить с тревогами, а некоторые почти овладели мастерством оповещения об опасности

Собаки Украины уже привыкли к тревогам и часто дополняют их своим воем. Такое поведение абсолютно нормально для животных, утверждают ветеринары, и является инстинктивным.

В Кременчуге местных собак, одновременно с тревогой извещающих местных жителей об опасности, прозвали собачьим патрулем. Жители снимают, как собаки перекликаются с тревогой на одном из местных стадионов.

Некоторые жители говорят, что если собаки так массово воют на тревогу, это сообщает о повышенной опасности. Другие же отмечают — животные знают, о чем сигнализирует тревога и боятся обстрелов.

Кременчужане могут приютить бездомных собак во время обстрела

По мнению американской доктора ветеринарной медицины Дженни Алонж, причин воя собаки на сирены несколько.

Собака воспринимает вой сирены, как звук от другой собаки, и общается с ней

Выражение эмоций

Выражение тревоги, собака хочет предупредить вас о возможной опасности или отпугнуть ее

Реакция на высокий звук.

Вой – часть естественного поведения собак, но если вы живете в местности, где тревоги часто, это может быть проблемой. Сдержать собаку от воя можно несколькими способами. Если просто успокоить не удалось, может сработать, команда "тихо" и если собака замолкает — получает лакомство, так можно приучить к прекращению воя по команде. Но этот способ подходит только для домашних питомцев. Важно воздержаться от крика или брани на собак – это может привести к фобиям и тревожности у животного.

