Вместо дополнительных уведомлений о тревоге? Украинцев насмешила пушистая сирена (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Собаки в Украине научились жить с тревогами, а некоторые почти овладели мастерством оповещения об опасности
Собаки Украины уже привыкли к тревогам и часто дополняют их своим воем. Такое поведение абсолютно нормально для животных, утверждают ветеринары, и является инстинктивным.
В Кременчуге местных собак, одновременно с тревогой извещающих местных жителей об опасности, прозвали собачьим патрулем. Жители снимают, как собаки перекликаются с тревогой на одном из местных стадионов.
Некоторые жители говорят, что если собаки так массово воют на тревогу, это сообщает о повышенной опасности. Другие же отмечают — животные знают, о чем сигнализирует тревога и боятся обстрелов.
По мнению американской доктора ветеринарной медицины Дженни Алонж, причин воя собаки на сирены несколько.
- Собака воспринимает вой сирены, как звук от другой собаки, и общается с ней
- Выражение эмоций
- Выражение тревоги, собака хочет предупредить вас о возможной опасности или отпугнуть ее
- Реакция на высокий звук.
Вой – часть естественного поведения собак, но если вы живете в местности, где тревоги часто, это может быть проблемой. Сдержать собаку от воя можно несколькими способами. Если просто успокоить не удалось, может сработать, команда "тихо" и если собака замолкает — получает лакомство, так можно приучить к прекращению воя по команде. Но этот способ подходит только для домашних питомцев. Важно воздержаться от крика или брани на собак – это может привести к фобиям и тревожности у животного.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть способы приучить собаку возвращаться к вам, даже если она без поводка. Для этого следует запастись терпением.