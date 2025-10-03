Постачання Tomahawk Україні "малоймовірні": в ЗМІ назвали причину "зради"

У Вашингтоні нібито "сумніваються у доцільності" надання Україні крилатих ракет

Попри усі сподівання, постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk нібито є "малоймовірними". Причина — те, що Вашингтон сумнівається у доцільності постачання цих ракет Силам оборони України.

Що треба знати:

Дефіциту Tomahawk в США немає, але є так звані "сумніви в доцільності"

США можуть запропонувати Україні передачу через НАТО інших видів озброєння великої дальності

Поки що невідомо, хто стоїть за спробою саботувати передачу ракет Tomahawk Україні

За даними інформаційного агентства Reuters, яке посилається на власні джерела з уряду США, постачання можуть не відбутися, оскільки, сказали співрозмовники, у Вашингтоні нібито "сумніваються у доцільності" надання Україні крилатих ракет з дальністю польоту у 2500 кілометрів. При цьому, хоча дефіциту Tomahawk в США немає, запевнив один зі співрозмовників, наявні запаси ракет Tomahawk призначені в першу чергу для Військово-морських сил США.

Натомість США готові надати Україні через союзників по НАТО іншу далекобійну зброю. Проте передача саме Tomahawk малоймовірна попри заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса — який сказав, що Вашингтон вивчає питання передачі Україні ракет.

"Постачання ракет Tomahawk Україні може значно розширити її ударні можливості, даючи їй змогу вражати цілі в глибині російської території, включно з військовими базами, логістичними центрами, аеродромами та командними центрами, які наразі перебувають поза межами досяжності", – пише видання.

Версія "саботажу" з боку чиновників: чи має вона право на життя

При цьому деякі інші американські ЗМІ із посиланням на власні джерела в уряді США стверджують, що в реальності жодних проблем із постачанням Tomahawk Україні бути не повинно. Щобільше, нарешті в уряді США є своєрідний консенсус щодо питання ракет — чого точно не могло бути за часів 46-го президента США Джозефа Байдена. Американські запаси ракет доволі великі, дефіциту дійсно немає; а можливість України вражати цілі у глибині Росії є доцільнішою, ніж коли-небудь.

Тому реальною причиною заяв про "небажання" передавати Україні ракети Tomahawk може бути спроба з боку чиновників Пентагону, або уряду просто саботувати можливість президента США Дональда Трампа передати ракети. Поки що ще невідомо, хто може стояти за цим саботажем — якщо спроба саботажу існує в реальності.

Також, зазначається в публікаціях, американські військові чиновники можуть пручатися передачі Tomahawk, оскільки бояться "репутаційних втрат", якщо російська протиповітряна оборона почне збивати американські ракети. Також, за версією ЗМІ, американці побоюються, що збиті рештки ракет можуть потрапити до КНДР та Ірану, які в кращому випадку просто вивчать їх, а в гіршому — спробують скопіювати.

Передача Tomahawk Україні: що відомо

За даними ЗМІ, на закритій зустрічі на полях Генасамблеї ООН 23 вересня президент України Володимир Зеленський просив у голови Білого дому Дональда Трампа надати Києву ракети Tomahawk. Україна вважає ці ракети фактором, який може серйозно змінити перебіг війни.

Сам Зеленський, до речі, під час спілкування з пресою не відповів прямо чи просила Україна у США Tomahawk. Але запит на далекобійну зброю підтвердив, наголосивши, що Київ завдає ударів у відповідь, а не просто атакує РФ.

При цьому вже відомо, що Україна може отримати від США ще й нову крилату ракету Barracuda і важливі розвідувальні дані. Наслідки такої передачі можуть змінити підходи до ураження енергетичних і промислових цілей у глибині Росії.

Детальніше про зброю від США читайте за посиланням: Як адміністрація Трампа продає зброю для України, та хто за це платить: розповідаємо ексклюзивні деталі про PURL.