Потужні вибухи у Павлограді. Що відомо про російську атаку

Місцевих закликають залишатись в укриттях до відбою тривоги

У п'ятницю, 3 жовтня, Росія атакувала Павлоград. У місті пролунала серія вибухів. Попередньо було застосовано балістичне озброєння.

Що треба знати:

Які наслідки атаки на Павлоград

Чи є постраждалі та загиблі

Росія напередодні вибухів у Павлограді вдарила по Дніпру

Як зазначали Повітряні сили України, була загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин після цього у Павлограді пролунала серія вибухів.

Монітори писали, що місто під щільним обстрілом балістики з Таганрогу. Місцеві чули щонайменше п'ять потужних вибухів. Інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється.

Також відомо, що під час атаки над Павлоградом фіксували розвідувальний дрон, він ймовірно, корегував вогонь. О 22:30 в Дніпропетровській області оголосили відбій тривоги щодо балістики, але загроза атаки дронів залишилась.

Нагадаємо, що ввечері 3 жовтня також пролунали вибухи у Дніпрі. Росія атакувала вдруге за добу місто дронами. Попередньо, сили ППО збили "шахеди". Однак наслідки атаки ще уточнюються.

У ніч на 3 жовтня у Дніпрі також чули вибухи — Росія скерувала дрони. Окрім того, гучно було у Полтаві та Одесі, куди летіли ще й ракети. Внаслідок атаки у містах спалахнули пожежі та є руйнування житлових будинків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у кількох містах.