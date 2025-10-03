Удар по Лубнах – не випадковість: експерти розповіли, чому РФ взялася саме за це місто

Експерти розповіли про нову тактику росіян, які тепер б'ють по конкретних регіонах, і чому це критично небезпечно

Уночі 3 жовтня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Цього разу під прицілом опинилися об'єкти газовидобутку на Полтавщині – компанія ДТЕК Нафтогаз повідомила про зупинку роботи низки об'єктів через удари дронами та ракетами. Міненерго підтвердило масовану атаку по енергетичній інфраструктурі в кількох областях, зокрема по газотранспортній системі..

"Телеграф" розповідає, чому росіяни обрали саме це місто для удару, як змінилася їхня тактика і які наслідки цієї атаки для всієї України.

Чому саме Лубни: географія та стратегічне значення

Цієї ночі об'єкти газотранспортної системи поблизу Лубен зазнали масованої атаки кількома десятками дронів. Міністерство енергетики підтвердило факт удару, хоча конкретний об'єкт поки офіційно не називають. Проте, найімовірніше, йдеться про компресорну станцію "Лубни" – одну з ключових артерій газопостачання не лише для регіону, але й для Києва та західних областей.

Міненерго підтвердило факт удару

У "Нафтогазі" кажуть: це найбільша масована атака на газовидобувну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення. "У ніч на 3 жовтня по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Внаслідок цієї атаки, значна кількість наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні", — цитує компанія свого керівника Сергія Корецького.

"За даними АТ "Полтаваобленерго", у Карлівській громаді знеструмлено майже 8,4 тис. побутових абонентів у 11 населених пунктах", — сказав Володимир Когут, т.в.о начальника Полтавської ОВА.

Та вибір росіянами саме цього об'єкта не випадковий: станція розташована на магістральних газопроводах, які транспортують газ. Будь-яке серйозне пошкодження цього об'єкта може зупинити подачу газу для десятків населених пунктів.

Де розташоване місто Лубни

Компресорна станція, розташована в Лубнах, відіграє роль транспортного вузла в системі газопостачання України. Газ із Харківщини йде через Полтавщину до Києва, а звідти розподіляється по центральних і західних областях. Якщо ця станція зупиниться, під загрозою опиниться газопостачання для багатьох споживачів. Про це попереджає спеціаліст із комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

Максим Гардус

"Саме по цьому вузлі вже неодноразово завдавалися удари — як ракетні, так і дронові", — сказав фахівець у коментарі "Телеграфу".

У випадку удару по газовидобутку — йдеться про спробу зменшити частку внутрішнього видобутку, посилити енергозалежність України від імпорту та ускладнити підготовку до опалювального сезону. Адже взимку газ дорожче, а його пропозиція в Європі – менша.

Яким би не був реальний сценарій — він є частиною системної терористичної стратегії РФ, спрямованої на підрив стійкості українського тилу, енергосистеми та економіки, Максим Гардус.

За словами експерта, ця тактика ще раз підтверджує нагальну потребу у посиленні санкцій проти російського енергетичного сектору — зокрема Газпрому та його дочірніх структур — аби обмежити фінансові й технологічні ресурси, які дозволяють Росії вести агресивну війну.

Без цілеспрямованого санкційного тиску, РФ продовжуватиме інвестувати у виробництво зброї, імпорт західних технологій через треті країни та нарощення атак на цивільну інфраструктуру.

Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства та народний депутат, пояснив у коментарі "Телеграфу" нову тактику росіян. За його словами, окупанти змінили підхід і тепер б'ють по конкретному регіону – саме зараз їхня увага зосереджена на півночі України.

Вони атакують газотранспортну систему в Сумській, Харківській та Полтавській областях, намагаючись завдати максимальної шкоди інфраструктурі в одному напрямку, Олексій Кучеренко.

Нова тактика Кремля: концентрація ударів по одних точках

Віктор Таран

Офіцер ЗСУ, керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран підкреслив у коментарі "Телеграфу", що тактика росіян полягає в концентрації ударів по одних і тих самих точках. Така стратегія виснажує систему протиповітряної оборони, тому жодна ППО не витримає постійного тиску на один напрямок.

"Якщо це дійсно удар по газорозподільчій станції, то це серйозна проблема для всієї країни – газ в Україні може бути, але доставити його до споживача стане неможливо", — йдеться у повідомленні.

Ця зміна в тактиці показує, що Кремль намагається не просто завдати разових ударів, а системно знищити інфраструктуру, на відновлення якої потрібні місяці. Замість хаотичних атак по різних регіонах, росіяни тепер методично руйнують об'єкти в одній зоні, щоб створити довгострокові проблеми з постачанням ресурсів.

Що далі: виклики для енергетичної безпеки

Ситуація з ударом по Лубнах показує нову реальність – хазяїн Росії Путін готовий методично руйнувати газотранспортну систему України, щоб створити проблеми на місяці вперед. Концентрація ударів по одному регіону робить захист надзвичайно складним завданням, а відновлювальні роботи – дорогими та тривалими.

У коментарі "Телеграфу" політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов каже, що російські війська і надалі будуть бити по місцях видобутку та зберігання енергоресурсів. "Ударів слід чекати по Полтавській області, яка є центром видобутку нафти й газу, а також по західних регіонах, що виконують роль логістичних хабів для транспортування", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що нардеп Сергій Нагорняк оцінив готовність України до відбиття атак РФ на енергетику. За його словами, є рішення, які вже працюють.