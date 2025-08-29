Державний "рахунок": скільки коштує виростити українця та скільки грошей уже втрачено через міграцію (інфографіка)

Найбільше держава витрачає на освіту дитини

Народження дитини для держави – питання не лише демографії, а й значних довгострокових інвестицій. Витрати на медицину, освіту, соціальні виплати та інфраструктуру формують собівартість підготовки майбутнього громадянина. Водночас повномасштабне вторгнення сформувало умови, в яких велика кількість цих громадян змушена обирати життя за кордоном.

"Телеграф" підрахував, скільки країна витрачає на одного свого громадянина, і скільки грошей Україна вже втратила через імміграцію. Оскільки суми витрат держави змінювалися залежно від інфляції, наводимо розцінки й у доларах також.

Як держава оплачує стартап під назвою "дитина"

Саме народження дитини вже має чітку ціну для бюджету. Держава фінансує роботу медперсоналу, обладнання та інфраструктуру пологових будинків. Це так званий "тариф на народження" — близько 8200 гривень (198 доларів).

Родина з малюком. Фото: Kenny Eliason on Unsplash

Додатково новоспечені батьки отримують державну допомогу: "пакет малюка" (7689 гривень — 186 доларів) та декретні виплати (в середньому, 40 тисяч гривень — 967 доларів). Таким чином, ще до того, як дитина робить перші кроки, держава інвестує понад 55 900 гривень (1351 долар).

Держава інвестує у здорового платника податків

Охорона здоров’я дитини коштує бюджету в середньому 1300 гривень (31 долар) на рік. До 18 років це вже 23,4 тисячі гривень (566 доларів). Але це лише базова сума.

Дитяча медицина в Україні. Фото: CDC on Unsplash

У разі екстрених ситуацій, таких як апендицит чи перелом, витрати зростають ще на десятки тисяч гривень. Ці кошти, по суті, інвестиції у формування здорового працівника, якого держава очікує отримати на виході.

Бюджет знань: скільки коштує виростити "розумника"

Найбільші ресурси держава спрямовує саме на освіту. Чотири роки в дитячому садку коштують 106,8 тисячі гривень (2581 долар), повний шкільний цикл — близько 276 тисяч (6670 доларів).

Вища освіта – окрема стаття. Приблизно половина студентів в Україні навчається коштом бюджету. Середня вартість одного року навчання — 43 тисячі гривень (1040 доларів), тож за п’ять років в університеті виходить 215 тисяч гривень (5195 доларів).

Шкільні підручники. Фото: Element5 Digital/Unsplash

У сумі лише на освіту держава витрачає понад 600 тисяч гривень (14 500 доларів) на одну особу.

Ваш чек! Який загальний рахунок за підготовку платника податків в Україні

Якщо скласти всі витрати — від народження до отримання диплома, то виходить, що держава вкладає у середнього громадянина близько 700 тисяч гривень (16 922 долари).

Скільки грошей Україна витрачає на громадян / Інфографіка "Телеграф"

Варто зазначити, що ця цифра є умовною і може не відображати реальних витрат. Втім, навіть зазначена сума є показовою, адже відображає ту частину податків, яку суспільство вже передало новому поколінню.

А хто забезпечить наступне покоління?

За офіційними даними, лише станом на травень 2025 року за кордоном перебуває близько 6,9 мільйона українців, з них 6,3 зупинилися в Європі. Серед них близько 2,1 мільйона — діти шкільного віку. Тобто фактично підрахунок "вкладених грошей" можна робити щодо приблизно 4,8 мільйона дорослих українців, які пройшли цикл "підготовки" від держави.

Помноживши умовні 700 тисяч гривень на цю кількість, отримаємо понад 3,3 трильйона гривень (79,7 мільярда доларів). Фактично держава протягом десятиліть інвестувала у підготовку фахівців — медиків, інженерів, вчителів та підприємців, але тепер ці інвестиції працюють на економіку інших країн. Крім того, виїзд мільйонів громадян означає втрату майбутніх податків та робочих місць.

Маятник долі: повертатися чи не повертатися?

Частка українців, готових повернутися з-за кордону, 2025 року зросла до 64% проти 55% роком раніше. Однак цей показник все ще нижчий, ніж 2023 року, коли про намір повернутися заявляли 75% опитаних.

Серед головних мотивів — емоційна прихильність до батьківщини, ностальгія, проблеми адаптації за кордоном і надія на підтримку у звичному соціальному середовищі. Експерти наголошують, що саме емоційні аргументи залишаються найсильнішими: люди сумують за домом і втомлюються від постійного процесу адаптації.

Українці в ЄС. Фото: Daniele Franchi/Unsplash

Залишатися за межами України спонукають чинники стабільності: безпека, вища якість життя, перспективи для дітей та побоювання щодо можливих труднощів після повернення.

