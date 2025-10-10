"Їдемо у психлікарню": українці після нічного обстрілу завалили соцмережі мемами

"Телеграф" зібрав у добірку веселі жарти

Гумор чудово допомагає впоратися зі стресовими ситуаціями, які українці регулярно переживають та пережили вкотре під час обстрілів уночі 10 жовтня. Соціальні мережі на ранок були завалені мемами про чергові відключення світла і те, що відбувається в цілому.

Що потрібно знати:

Приводом для мемів став фестиваль від Львівської психіатричної лікарні

Українці жартують про відключення світла

Меми про останні новини після обстрілу

"Телеграф" вирішив зібрати для своїх читачів добірку веселих жартів, яку створили українці, щоб передати свій стан після того, що відбувається цієї ночі.

Увагу користувачів мережі привернула новина про "Kulparkiv Fest" — фестиваль, який 10 жовтня організовує Львівська психіатрична лікарня. Українці підв’язали цей анонс до подій, що відбуваються вночі, і створили на тлі цього меми.

Також варто додати, що саме 10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров’я чи День ментального здоров’я у світі та Україні, що є досить символічним, враховуючи нічні обстріли та стрес від цього у людей.

Львівська психіатрична лікарня організовує фестиваль. Фото: Скріншот "Телеграф" історії Євгена Яновича

Мем про фестиваль від психіатричної лікарні

Мем про фестиваль від психіатричної лікарні

10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров’я

Крім того, українці в мережі не забули пожартувати на тему відключень світла, які сталися у низці міст після масованої атаки. Цим жартом вони також нагадали, що генератори час тримати зарядженимиі підготовленими до роботи, адже відключення електроенергії можуть статися будь-якої миті.

Мем про відключення світла в Україні

Мем про відключення світла в Україні

Одна з мемів у соцмережі була присвячена реакції на стрічку новин з ранку після нічного обстрілу.

Мем про новини після нічних обстрілів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, по яких важливих об'єктах енергетики у Києві ворог вдарив уночі 10 жовтня.