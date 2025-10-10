"Едем в психушку": украинцы после ночного обстрела завалили соцсети мемами

"Телеграф" собрал в подборку веселые шутки

Юмор отлично помогает справиться со стрессовыми ситуациями, которые украинцы регулярно переживают и пережили в очередной раз во время обстрелов ночью 10 октября. Социальные сети на утро были завалены мемами об очередных отключениях света и происходящего в целом.

Что нужно знать:

Поводом для мемов стал фестиваль от Львовской психиатрической больницы

Украинцы шутят об отключениях света

Мемы о последних новостях после обстрелов

"Телеграф" решил собрать для своих читателей подборку веселых шуток, которую создали украинцы, чтобы передать свое состояние после происходящего этой ночью.

Внимание пользователей сети привлекла новость о "Kulparkiv Fest" — фестивале, который 10 октября организовывает Львовская психиатрическая больница. Украинцы подвязали этот анонс к происходящим ночью событиям и создали на фоне этого мемы.

Также стоит добавить, что именно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья или День ментального здоровья в мире и Украине, что довольно символично, учитывая ночные обстрелы и стресс от этого у людей.

Львовская психиатрическая больница организовывает фестиваль. Фото: Скриншот "Телеграф" истории Евгения Яновича

Мем о фестивале от психиатрической больницы

Мем о фестивале от психиатрической больницы

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья

Кроме того, украинцы в сети не забыли подшутить на тему отключений света, которые произошли в ряде городов после массированной атаки. Этой шуткой они также напомнили, что генераторы пора держать на заряженными и подготовленными к работе, ведь отключения электроэнергии могут случиться в любой момент.

Мем об отключениях света в Украине

Мем об отключениях света в Украине

Один из мемов в соцсети был посвящен реакции на ленту новостей с утра после ночного обстрела.

Мем о новостях после ночных обстрелов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, по каким важным объектам энергетики в Киеве враг ударил ночью 10 октября.