Таких вариантов вы еще не встречали: как можно назвать "блэкаут" на украинском

Есть более 20 интересных синонимов

Привычное нам слово "блэкаут" довольно часто используется на фоне отключения света в украинских городах, но мало кто знает, как красиво его можно заменить. На самом деле у него есть множество необычных синонимов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие слова еще подойдут, если говорить о массовых отключениях света. Термин "блэкаут" пришел к нам с английского языка — "blackout", что означает "затемнение".

Синонимов к слову "блэкаут" существует в украинском языке более 20. Они приведены на сайте "Словотвір".

Чем заменить "блэкаут" в украинском:

"за́тьма";

"знестру́м";

"тьмара";

"стермо";

"ви́гас";

"знесвітлення";

"тьмарище";

"не́струм";

"затемок";

"пітьма";

"затемнення";

"чорно";

"усеви́мкнення";

"затемінь";

"темінь";

"безсвітля";

"онеструмлення";

"ознеструмлення";

"понеструмлення";

"познеструмлення".

