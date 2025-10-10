Таких вариантов вы еще не встречали: как можно назвать "блэкаут" на украинском
-
-
Есть более 20 интересных синонимов
Привычное нам слово "блэкаут" довольно часто используется на фоне отключения света в украинских городах, но мало кто знает, как красиво его можно заменить. На самом деле у него есть множество необычных синонимов.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие слова еще подойдут, если говорить о массовых отключениях света. Термин "блэкаут" пришел к нам с английского языка — "blackout", что означает "затемнение".
Синонимов к слову "блэкаут" существует в украинском языке более 20. Они приведены на сайте "Словотвір".
Чем заменить "блэкаут" в украинском:
- "за́тьма";
- "знестру́м";
- "тьмара";
- "стермо";
- "ви́гас";
- "знесвітлення";
- "тьмарище";
- "не́струм";
- "затемок";
- "пітьма";
- "затемнення";
- "чорно";
- "усеви́мкнення";
- "затемінь";
- "темінь";
- "безсвітля";
- "онеструмлення";
- "ознеструмлення";
- "понеструмлення";
- "познеструмлення".
