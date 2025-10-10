Укр

Таких вариантов вы еще не встречали: как можно назвать "блэкаут" на украинском

Чем заменить слово "блэкаут" в украинском языке
Чем заменить слово "блэкаут" в украинском языке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть более 20 интересных синонимов

Привычное нам слово "блэкаут" довольно часто используется на фоне отключения света в украинских городах, но мало кто знает, как красиво его можно заменить. На самом деле у него есть множество необычных синонимов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие слова еще подойдут, если говорить о массовых отключениях света. Термин "блэкаут" пришел к нам с английского языка — "blackout", что означает "затемнение".

Синонимов к слову "блэкаут" существует в украинском языке более 20. Они приведены на сайте "Словотвір".

Чем заменить "блэкаут" в украинском:

  • "за́тьма";
  • "знестру́м";
  • "тьмара";
  • "стермо";
  • "ви́гас";
  • "знесвітлення";
  • "тьмарище";
  • "не́струм";
  • "затемок";
  • "пітьма";
  • "затемнення";
  • "чорно";
  • "усеви́мкнення";
  • "затемінь";
  • "темінь";
  • "безсвітля";
  • "онеструмлення";
  • "ознеструмлення";
  • "понеструмлення";
  • "познеструмлення".

