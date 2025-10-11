Легендарний адмірал США пив горілку із запорожцями та воював пліч-о-пліч проти турків

Уявіть: людина, чиїм іменем названо військові кораблі США, яка надихнула Голлівуд на створення капітана Джека Горобця, насправді пила горілку з запорожцями, курила люльку з Сидором Білим та змінила ім'я на Іван Павло після хрещення в церкві на Херсонщині. Звучить як божевільна вигадка? Але це реальна історія, яка чомусь залишається однією з найменш відомих сторінок української минувшини, хоча сам герой давно став легендою в США.

"Телеграф" розповідає, як шотландець Джон Поль Джонс, який заклав основи американського флоту та надихнув своїм життям на створення образу Джека Горобця, потрапив на українські землі, боровся пліч-о-пліч з козаками та прийняв хрещення під ім'ям Іван Павло в невеликій церкві на Херсонщині.

Як звичайний шотландський садівник став батьком американського флоту

Детальна історія дружби Джона Поля Джонса з українськими козаками описана у книзі "Історія для дорослих" авторства О. Криштопи та І. Дерейка. Це видання розповідає про справжнє місце України у світовій історії та спростовує міфи про нібито братні стосунки з Росією.

Книга "Історія для дорослих"

Джон Поль народився 6 липня 1747 року в шотландському селі Керкубрі в родині садівника. Вже у 13 років він пішов юнгою на судно. Хлопець швидко вчився морській справі. У 21 рік він уже командував власним кораблем.

Спочатку молодий капітан працював на торгових суднах. Деякий час він навіть плавав на невільницьких кораблях, але швидко покинув цей промисел через огиду до работоргівлі. У 1773 році Джон переїхав до Віргінії в Америці, де почалася його справжня слава.

Моряк Джон Поль Джонс на кораблі. Фото - Getty Images

Чорний корсар, який створював американський флот

Моряк Джон Поль Джонс став засновником ВМС США. Фото - Getty Images

У грудні 1775 року Джон Поль Джонс вступив на службу до Континентального флоту США. Він отримав чин першого лейтенанта на кораблі "Альфред". Саме він підняв на щоглі прапор Конгресу.

Джонс командував кораблями "Провіденс", "Альфред" та "Рейнджер". Він проводив успішні операції проти британських торгових суден. Особливо відзначилися його рейди до узбережжя Англії. Він навіть атакував британський військовий порт Уайтхейвен. За це англійці прозвали його Чорним Корсаром.

Біля берегів Америки Джонс захопив 16 британських торгових суден (саме вони стали основою ВМС США). Так його хоробрість та морська майстерність стали легендарними. Французький король нагородив його Золотою шпагою з алмазами та орденом святого Луї. Конгрес США присвоїв йому звання першого капітана Сполучених Штатів та вручив Золоту медаль.

Моряк Джон Поль Джонс. Фото - Getty Images

Справжнім випробуванням для Джонса став бій із британським флотом біля берегів Туманного Альбіону. Коли під час однієї морської битви загинули капітан та його помічник, юний Джонс узяв командування на себе. Його корабель майже затонув. Коли американцю запропонували здатися, він відповів: "Сер, я ще не почав битися". За лічені хвилини Джонс організував вдалий абордаж.

Коли його корабель тонув, Джон Поль Джонс говорив своїй команді: "У нас двадцять хвилин, щоб захопити британський корабель, інакше ми підемо на дно".

Пропозиція від Катерини II та шлях до України

Після завершення Війни за незалежність США флот скоротили. Джонс деякий час займався фермерством, але море кликало його. У 1788 році надійшла пропозиція від Російської імперії, яка готувала війну на морі проти Туреччини. Джон Поль Джонс охоче поїхав до Петербурга на зустріч з тамтешньою імператрицею.

Моряк Джон Поль Джонс - картина

Справжнє ім'я Катерини II – Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурзька. Саме так насправді звали російську імператрицю, відому як Катерина II. Про її поведінку та особисте життя ходили різні чутки, але це не міф – навіть наш герой страждав від її примх.

Катерина II - російська імператриця

"Її Величність часто розмовляла зі мною про Сполучені Штати. Вона впевнена, що американська революція не може не породити інші й не вплинути на кожен уряд", – писав Джонс.

Зустріч з українськими козаками в районі бойових дій на Херсонщині

Як Джон Поль Джонс зустрівся з українськими козаками.

У будь-якому разі після короткого перебування у Петербурзі Джонс вирушає на південь. За вісім років до того Росія завершила війну з турками та підписала угоду, за якою Крим залишався незалежним, але одразу почала анексію півострова. Нову війну за Крим імператриця хотіла почати з новим флотом.

Полю Джонсу не сподобалось жити в Російській імперії — він скаржився на "суцільну бюрократію". У цьому плані йому значно більше сподобались українські козаки. Саме в них Джонс знаходить морських братів.

Національний герой США Джон Поль Джонс. Фото - texty.org.ua

Зустрічі Джонса з козаками відбувалися на території нинішнього села Стара Збур'ївка. У народі збереглися численні свідчення їхніх спільних подвигів та витівок. Віктор Марунюк, сільський голова Старої Збур'ївки, оповідає: "Це Сидір Білий, Головатий і їхній побратим Поль Джонс. За традицією ввечері вийшли на пляшку, сіли на човен, підпливли до турецького фрегата і вапном написали на борту 'Спалити'. Вранці турки були шоковані".

Як повідомляють історики у проєкті "Козацька звитяга", саме Поль Джонс захотів стати до лав козаків, проте йому відмовили, оскільки був католиком. Тому Джонс змінив віру на православ’я. Козаки подарували американському товаришу козацьке вбрання, пістолі, люльку та дорогу турецьку шаблю. Джонс з гордістю носив козацьке вбрання на своєму флагманському кораблі "Володимир". У такому вигляді козак провів усю турецьку кампанію, а люльку курив аж до самої смерті в 1792 році.

Хрещення в українській церкві та нове ім'я – Іван Павло

Врешті Джонс вирішив змінити ім'я на Іван Павло. Віктор Марунюк переказує: "Дружба велика виникла між козаками й американцем. Вона була настільки великою, що протестант Поль Джонс прийняв християнство і став православним Павлом Джонсом. Саме в нашій церкві. І хрещення сталося саме перед іконостасом, який, на щастя, зберігся".

Перемогу Росії у тій війні забезпечила саме козацька гребна флотилія. Турків розбили. Сидір Білий загинув. Козаків Катерина II вкотре "кинула". Навіщо виконувати обіцянки, якщо це було абсолютно не в її стилі.

На захоплених землях з'явилася так звана Новоросійська губернія. Про неї любить "растекаться мыслью по древу" (ця фраза означає вдаватись у непотрібні подробиці, — Ред.) нинішній очільник Росії Володимир Путін.

Як національного героя США випадково забули в Україні

Джон Поль Джонс - картина

Якби Сидір Білий і Джон Поль Джонс почули все, що він говорить, то перевернулися б у домовинах, пишуть Криштопа та Дерейко у книзі. Недарма зараз США підтримують Україну у війні за незалежність, зокрема за території, які Джон Поль Джонс тоді допомагав завойовувати.

Після тієї війни Іван Павло Джонс повернувся до Парижа. Там і помер. Слава наздогнала козака та пірата вже після смерті. У XIX столітті його тіло повернули на батьківщину.

Про нього писали романи Фенімор Купер та Александр Дюма. У 1959 році про нього зняли фільм. Басист та клавішник Led Zeppelin, надихнувшись історією Поля, взяв собі за псевдо його ім'я.

Басист та клавішник Led Zeppelin Джон Поль Джонс

У XXI столітті образ Джона Поля Джонса був втілений у "Піратах Карибського моря".

У XXI столітті образ Джона Поля Джонса був втілений у "Піратах Карибського моря".

Стара Збур’ївка: сліди історії під загрозою знищення

Фото Старої Збур'ївки - Укрінформ

Сьогодні Стара Збур'ївка на Херсонщині, де і відбувались ці легендарні події, переживає найдовшу окупацію в історії села. Село на лінії вогню, по всій території нарито окопи та бліндажі. Із 2445 жителів, які були до війни, там залишилося 350-400 людей. Прибережна смуга зруйнована від обстрілів.

Стара Збур'ївка понищена окупантами, фото - Укрінформ

Село перерито, спалено, хати розграбовані. І навіть церква, де міг хреститися Джон Поль Джонс, може бути знищена або розграбована окупантами.

Стара Збур'ївка потерпає від обстрілів. Фото - Укрінформ

Через триста років після тих подій сюди знов прийшли росіяни. Історія повторюється, але цього разу українці борються за свою землю з підтримкою тієї самої Америки, флот якої колись закладав їхній козацький побратим.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про гору, за яку в Україні бились на смерть. В околицях досі багато мін та людських кісток