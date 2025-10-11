Национальный герой США: как основатель американского флота стал козаком Иваном и крестился в Херсонской области
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легендарный адмирал США пил водку с запорожцами и воевал бок о бок против турок
Представьте: человек, чьим именем названы военные корабли США, вдохновивший Голливуд на создание капитана Джека Воробья, на самом деле пил водку с запорожцами, курил трубку с Сидором Белым и сменил имя на Иван Павел после крещения в церкви Херсонской области. Звучит как безумная выдумка? Но это реальная история, которая остается одной из наименее известных страниц украинского прошлого, хотя сам герой давно стал легендой в США.
"Телеграф" рассказывает, как шотландец Джон Поль Джонс, заложивший основы американского флота и вдохновивший своей жизнью на создание образа Джека Воробья, попал на украинские земли, боролся бок о бок с козаками и принял крещение под именем Иван Павел в небольшой церкви на Херсонщине.
Как обычный шотландский садовник стал отцом американского флота
Подробная история дружбы Джона Поля Джонса с украинскими козаками описана в книге "История для взрослых" авторства А. Криштопы и И. Дерейко. Это издание рассказывает о настоящем месте Украины в мировой истории и опровергает мифы о якобы братских отношениях с Россией.
Джон Поль родился 6 июля 1747 года в шотландской деревне Керкубри в семье садовника. Уже к 13 годам он пошел юнгой на судно. Парень быстро учился морскому делу. В 21 год он уже командовал своим кораблем.
Первоначально молодой капитан работал на торговых судах. Некоторое время он даже плавал на невольничьих кораблях, но быстро покинул этот промысел из-за отвращения к работорговле. В 1773 году Джон переехал в Виргинию в Америке, где началась его подлинная слава.
Черный корсар, создававший американский флот
В декабре 1775 года Джон Поль Джонс вступил на службу в Континентальный флот США. Он получил чин первого лейтенанта на корабле "Альфред". Именно он поднял на мачте флаг Конгресса.
Джонс командовал кораблями "Провиденс", "Альфред" и "Рейнджер". Он проводил успешные операции против британских торговых судов. Особо отличились его рейды к побережью Англии. Он даже атаковал британский военный порт Уайтхейвен. За это англичане прозвали его Черным Корсаром.
У берегов Америки Джонс захватил 16 британских торговых судов ( именно они стали основой ВМС США ). Так его храбрость и морское мастерство стали легендарными. Французский король наградил его Золотой шпагой с алмазами и орденом святого Луи. Конгресс США присвоил ему звание первого капитана Соединенных Штатов и вручил Золотую медаль.
Настоящим испытанием для Джонса стало сражение с британским флотом у берегов Туманного Альбиона. Когда во время одного морского сражения погибли капитан и его помощник, юный Джонс взял командование на себя. Его корабль почти затонул. Когда американцу предложили сдаться, он ответил: "Сэр, я еще не стал драться". В считанные минуты Джонс организовал удачный абордаж.
Когда его корабль тонул, Джон Поль Джонс говорил своей команде: "У нас двадцать минут, чтобы захватить британский корабль, иначе мы пойдем ко дну".
Предложение от Екатерины II и путь в Украину
После завершения войны за независимость США флот сократили. Джонс некоторое время занимался фермерством, но море звало его. В 1788 году поступило предложение от Российской империи, готовившей войну на море против Турции. Джон Поль Джонс охотно отправился в Петербург на встречу с тамошней императрицей.
Настоящее имя Екатерины II – София Августа Фредерика Ангальт-Цербст-Дорнбург. Именно так действительно звали русскую императрицу, известную как Екатерина II. О ее поведении и личной жизни ходили разные слухи, но это не миф – даже наш герой страдал от ее капризов.
"Ее Величество часто разговаривало со мной о Соединенных Штатах. Она уверена, что американская революция не может не породить других и не повлиять на каждое правительство", – писал Джонс.
Встреча с украинскими козаками в районе боевых действий Херсонской области
В любом случае, после короткого пребывания в Петербурге Джонс отправляется на юг. За восемь лет назад Россия завершила войну с турками и подписала соглашение, по которому Крым сохранял независимость, но сразу начала аннексию полуострова. Новую войну в Крыму императрица хотела начать с новым флотом.
Полю Джонсу не понравилось жить в Российской империи – он жаловался на "сплошную бюрократию". В этом плане ему гораздо больше понравились украинские козаки. Именно у них Джонс находит морских братьев.
Встречи Джонса с козаками проходили на территории нынешнего села Старая Збурьевка. В народе сохранились многочисленные свидетельства их общих подвигов и шалостей. Виктор Марунюк, сельский председатель Старой Збурьевки, повествует: "Это Сидор Белый, Головатый и их собрат Поль Джонс. По традиции вечером вышли на бутылку, сели на лодку, подплыли к турецкому фрегату и известью написали на борту ’Сжечь’. Утром тур."
Как сообщают историки в проекте "Казацкая победа", именно Поль Джонс захотел стать в ряды козаков, однако ему отказали, поскольку был католиком. Поэтому Джонс изменил веру в православие. Козаки подарили американскому другу казацкие наряды, пистоли, трубку и дорогую турецкую саблю. Джонс с гордостью носил казацкие наряды на своем флагманском корабле "Владимир". В таком виде козак провел всю турецкую кампанию, а трубку курил до самой смерти в 1792 году.
Крещение в украинской церкви и новое имя – Иоанн Павел
В конце концов Джонс решил сменить имя на Иоанн Павел. Виктор Марунюк пересказывает: "Дружба большая возникла между козаками и американцем. Она была настолько велика, что протестант Поль Джонс принял христианство и стал православным Павлом Джонсом. Именно в нашей церкви. И крещение произошло именно перед иконостасом, который, к счастью, сохранился".
Победу России в той войне обеспечила именно казацкая гребная флотилия. Турков разбили. Сидор Белый погиб. Козаков Екатерина II в очередной раз "бросила". Зачем выполнять обещания, если это было совершенно не в его стиле.
На захваченных землях появилась так называемая Новороссийская губерния. О ней любит "растекаться мыслью по древу" (эта фраза означает вдаваться в ненужные подробности, — ред.) нынешний глава России Владимир Путин.
Как национального героя США случайно забыли в Украине
Если бы Сидор Белый и Джон Поль Джонс услышали все, что он говорит, то перевернулись бы в гробах, пишут Криштопа и Дерейко в книге. Недаром сейчас США поддерживают Украину в войне за независимость, в частности, на территории, которые Джон Поль Джонс тогда помогал завоевывать.
После войны Иван Павел Джонс вернулся в Париж. Там он и умер. Слава настигла козака и пирата уже после смерти. В XIX веке его тело было возвращено на родину.
О нем писали романы Фенимор Купер и Александр Дюма. В 1959 году о нем сняли фильм. Басист и клавишник Led Zeppelin, вдохновившись историей Поля, взял за псевдо его имя.
В XXI веке образ Джона Поля Джонса был воплощен в "Пиратах Карибского моря".
Старая Збурьевка: следы истории под угрозой уничтожения
Сегодня Старая Збурьевка Херсонской области, где и происходили эти легендарные события, переживает самую длинную оккупацию в истории села. Село на линии огня, по всей территории нарыты окопы и блиндажи. Из 2445 жителей, которые были до войны, там осталось 350-400 человек. Прибрежная полоса разрушена от обстрелов.
Село перерыто, сожжено, дома разграблены. И даже церковь, где мог креститься Джон Поль Джонс, может быть уничтожена или разграблена оккупантами.
Через триста лет после тех событий сюда снова пришли россияне. История повторяется, но на этот раз украинцы борются за свою землю с поддержкой той же Америки, основание флота которого когда-то положил их казачий товарищ.
Напомним, "Телеграф" рассказывал о горе, за которую в Украине сражались насмерть. В окрестностях до сих пор много мин и человеческих костей