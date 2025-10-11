Легендарный адмирал США пил водку с запорожцами и воевал бок о бок против турок

Представьте: человек, чьим именем названы военные корабли США, вдохновивший Голливуд на создание капитана Джека Воробья, на самом деле пил водку с запорожцами, курил трубку с Сидором Белым и сменил имя на Иван Павел после крещения в церкви Херсонской области. Звучит как безумная выдумка? Но это реальная история, которая остается одной из наименее известных страниц украинского прошлого, хотя сам герой давно стал легендой в США.

"Телеграф" рассказывает, как шотландец Джон Поль Джонс, заложивший основы американского флота и вдохновивший своей жизнью на создание образа Джека Воробья, попал на украинские земли, боролся бок о бок с козаками и принял крещение под именем Иван Павел в небольшой церкви на Херсонщине.

Как обычный шотландский садовник стал отцом американского флота

Подробная история дружбы Джона Поля Джонса с украинскими козаками описана в книге "История для взрослых" авторства А. Криштопы и И. Дерейко. Это издание рассказывает о настоящем месте Украины в мировой истории и опровергает мифы о якобы братских отношениях с Россией.

Книга "История для взрослых"

Джон Поль родился 6 июля 1747 года в шотландской деревне Керкубри в семье садовника. Уже к 13 годам он пошел юнгой на судно. Парень быстро учился морскому делу. В 21 год он уже командовал своим кораблем.

Первоначально молодой капитан работал на торговых судах. Некоторое время он даже плавал на невольничьих кораблях, но быстро покинул этот промысел из-за отвращения к работорговле. В 1773 году Джон переехал в Виргинию в Америке, где началась его подлинная слава.

Моряк Джон Поль Джонс на корабле. Фото — Getty Images

Черный корсар, создававший американский флот

Моряк Джон Поль Джонс стал основателем ВМС США. Фото — Getty Images

В декабре 1775 года Джон Поль Джонс вступил на службу в Континентальный флот США. Он получил чин первого лейтенанта на корабле "Альфред". Именно он поднял на мачте флаг Конгресса.

Джонс командовал кораблями "Провиденс", "Альфред" и "Рейнджер". Он проводил успешные операции против британских торговых судов. Особо отличились его рейды к побережью Англии. Он даже атаковал британский военный порт Уайтхейвен. За это англичане прозвали его Черным Корсаром.

У берегов Америки Джонс захватил 16 британских торговых судов ( именно они стали основой ВМС США ). Так его храбрость и морское мастерство стали легендарными. Французский король наградил его Золотой шпагой с алмазами и орденом святого Луи. Конгресс США присвоил ему звание первого капитана Соединенных Штатов и вручил Золотую медаль.

Моряк Джон Поль Джонс. Фото — Getty Images

Настоящим испытанием для Джонса стало сражение с британским флотом у берегов Туманного Альбиона. Когда во время одного морского сражения погибли капитан и его помощник, юный Джонс взял командование на себя. Его корабль почти затонул. Когда американцу предложили сдаться, он ответил: "Сэр, я еще не стал драться". В считанные минуты Джонс организовал удачный абордаж.

Когда его корабль тонул, Джон Поль Джонс говорил своей команде: "У нас двадцать минут, чтобы захватить британский корабль, иначе мы пойдем ко дну".

Предложение от Екатерины II и путь в Украину

После завершения войны за независимость США флот сократили. Джонс некоторое время занимался фермерством, но море звало его. В 1788 году поступило предложение от Российской империи, готовившей войну на море против Турции. Джон Поль Джонс охотно отправился в Петербург на встречу с тамошней императрицей.

Моряк Джон Поль Джонс — картина

Настоящее имя Екатерины II – София Августа Фредерика Ангальт-Цербст-Дорнбург. Именно так действительно звали русскую императрицу, известную как Екатерина II. О ее поведении и личной жизни ходили разные слухи, но это не миф – даже наш герой страдал от ее капризов.

Екатерина II – русская императрица

"Ее Величество часто разговаривало со мной о Соединенных Штатах. Она уверена, что американская революция не может не породить других и не повлиять на каждое правительство", – писал Джонс.

Встреча с украинскими козаками в районе боевых действий Херсонской области

Как Джон Поль Джонс встретился с украинскими козаками.

В любом случае, после короткого пребывания в Петербурге Джонс отправляется на юг. За восемь лет назад Россия завершила войну с турками и подписала соглашение, по которому Крым сохранял независимость, но сразу начала аннексию полуострова. Новую войну в Крыму императрица хотела начать с новым флотом.

Полю Джонсу не понравилось жить в Российской империи – он жаловался на "сплошную бюрократию". В этом плане ему гораздо больше понравились украинские козаки. Именно у них Джонс находит морских братьев.

Национальный герой США Джон Поль Джонс. Фото – texty.org.ua

Встречи Джонса с козаками проходили на территории нынешнего села Старая Збурьевка. В народе сохранились многочисленные свидетельства их общих подвигов и шалостей. Виктор Марунюк, сельский председатель Старой Збурьевки, повествует: "Это Сидор Белый, Головатый и их собрат Поль Джонс. По традиции вечером вышли на бутылку, сели на лодку, подплыли к турецкому фрегату и известью написали на борту ’Сжечь’. Утром тур."

Как сообщают историки в проекте "Казацкая победа", именно Поль Джонс захотел стать в ряды козаков, однако ему отказали, поскольку был католиком. Поэтому Джонс изменил веру в православие. Козаки подарили американскому другу казацкие наряды, пистоли, трубку и дорогую турецкую саблю. Джонс с гордостью носил казацкие наряды на своем флагманском корабле "Владимир". В таком виде козак провел всю турецкую кампанию, а трубку курил до самой смерти в 1792 году.

Крещение в украинской церкви и новое имя – Иоанн Павел

В конце концов Джонс решил сменить имя на Иоанн Павел. Виктор Марунюк пересказывает: "Дружба большая возникла между козаками и американцем. Она была настолько велика, что протестант Поль Джонс принял христианство и стал православным Павлом Джонсом. Именно в нашей церкви. И крещение произошло именно перед иконостасом, который, к счастью, сохранился".

Победу России в той войне обеспечила именно казацкая гребная флотилия. Турков разбили. Сидор Белый погиб. Козаков Екатерина II в очередной раз "бросила". Зачем выполнять обещания, если это было совершенно не в его стиле.

На захваченных землях появилась так называемая Новороссийская губерния. О ней любит "растекаться мыслью по древу" (эта фраза означает вдаваться в ненужные подробности, — ред.) нынешний глава России Владимир Путин.

Как национального героя США случайно забыли в Украине

Джон Поль Джонс – картина

Если бы Сидор Белый и Джон Поль Джонс услышали все, что он говорит, то перевернулись бы в гробах, пишут Криштопа и Дерейко в книге. Недаром сейчас США поддерживают Украину в войне за независимость, в частности, на территории, которые Джон Поль Джонс тогда помогал завоевывать.

После войны Иван Павел Джонс вернулся в Париж. Там он и умер. Слава настигла козака и пирата уже после смерти. В XIX веке его тело было возвращено на родину.

О нем писали романы Фенимор Купер и Александр Дюма. В 1959 году о нем сняли фильм. Басист и клавишник Led Zeppelin, вдохновившись историей Поля, взял за псевдо его имя.

Басист и клавишник Led Zeppelin Джон Поль Джонс

В XXI веке образ Джона Поля Джонса был воплощен в "Пиратах Карибского моря".

Старая Збурьевка: следы истории под угрозой уничтожения

Фото Старой Збурьевки — Укринформ

Сегодня Старая Збурьевка Херсонской области, где и происходили эти легендарные события, переживает самую длинную оккупацию в истории села. Село на линии огня, по всей территории нарыты окопы и блиндажи. Из 2445 жителей, которые были до войны, там осталось 350-400 человек. Прибрежная полоса разрушена от обстрелов.

Старая Збурьевка уничтожена оккупантами, фото — Укринформ

Село перерыто, сожжено, дома разграблены. И даже церковь, где мог креститься Джон Поль Джонс, может быть уничтожена или разграблена оккупантами.

Старая Збурьевка подвергается обстрелам. Фото — Укринформ

Через триста лет после тех событий сюда снова пришли россияне. История повторяется, но на этот раз украинцы борются за свою землю с поддержкой той же Америки, основание флота которого когда-то положил их казачий товарищ.

