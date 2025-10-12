Еще в 80-х была в "тренде", но не блондинкой: как выглядела в молодости соратница Януковича Анна Герман

Анна Герман еще в молодости была стильной

Анна Герман — бывший народный депутат и соратница Виктора Януковича, потерявшая двух сыновей с разницей в 6 лет. В политику она пришла не случайно – еще с молодости занимала руководящие должности. Ее путь начинался с газет и радио и завершился в самом "центре" власти — "Партии регионов".

Что нужно знать

Анна Герман родилась 25 апреля 1959 во Львовской области, селе Колодубы. Ее отец был обычным рабочим, а мать – работницей культуры. Образование она получила во Львовском государственном университете на факультете журналистики.

Карьера Герман началась по специальности. Она работала в разных изданиях и медиа. В конце 80-х она была корреспонденткой газеты "Ленинская молодежь", а затем стала заведующей одним из отделов. В 2002-2004 годах возглавляла бюро "Радио Свобода".

Анна Герман, ее муж Сергей Герман и Богдан Нагайло. Фото: Анна Герман, ее муж Сергей Герман

В 2004 году Герман стала пресс-секретарем Виктора Януковича, когда он был премьер-министром, и руководителем прессслужбы Кабинета Министров. "Партия регионов" стала платформой, по которой Герман начала свою политическую карьеру. Она стала народным депутатом от этой партии.

Анна Герман в молодости

С августа 2006 по декабрь 2007 года Анна Герман работала советницей премьер-министра Виктора Януковича. После очередных парламентских выборов 2007 года она снова прошла в Верховную Раду, где стала заместителем председателя фракции Партии регионов и возглавила парламентский комитет по свободе слова.

Снимков со времен молодости Анны Герман в сети немного. Однако все же несколько фотографий экс-регионала с 80-х годов. Antonina.detector.media делится архивными фотографиями директора "Радио Свобода" Богдана Нагайло, сделанных в конце 80-х.

Анна Герман, ее муж Сергей Герман и Максим Мищенко. Фото: detector.media

Можно заметить, что уже тогда будущая нарде одевалась по всем модным тенденциям. Тогда в "тренде" были платья в горошек.

