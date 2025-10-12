Пожежі, пошкодження та постраждала: що відомо про нічну атаку по Україні (фото)

В одному з міст було пошкоджено навчальний заклад

У ніч на 12 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи. Ворог запускав по них дрони-камікадзе "шахед".

Що потрібно знати:

Вибухи чули у чотирьох областях

Відомо про одну постраждалу

Очевидці показали наслідки вибухів

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає подробиці нічної атаки щодо України, які відомі на даний момент.

Вибухи на Харківщині

Гучно цієї ночі було у Чугуєві Харківської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила мер міста Галина Мінаєва. За її словами, російські безпілотники завдали удару по одному з навчальних закладів Чугуєва.

"Будинок зазнав суттєвих пошкоджень. Також пошкоджено житловий будинок неподалік. Поки зафіксовано одну постраждалу жінку — гостру реакцію на стрес. На місці працюють відповідні служби", — пише Мінаєва.

Вибухи на Одещині

Ворог запускав "шахеди" Одещиною і вибухи пролунали в Білгороді-Дністровському. У мережі повідомляють, що після цього у місті почалася сильна пожежа. Було опубліковано відповідне фото.

Вибухи у Запоріжжі

Як повідомляють кореспонденти "Телеграфа", приблизно о 00:23 у Запоріжжі було чути вибух. За кілька хвилин до того моніторинги попереджали про загрозу БПЛА.

Вибухи у Дніпропетровській області

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що цієї ночі вибухи лунали до Павлограда. До цього було зазначено, що у напрямку міста ворог запустив "шахеди".

Також повідомлялося про роботу ППО.

