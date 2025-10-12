Пожары, повреждения и пострадавшая: что известно о ночной атаке по Украине (фото)

В одном из городов было повреждено учебное заведение

В ночь на 12 октября в ряде украинских городов прогремели взрывы. Враг запускал по ним дроны-камикадзе "шахед".

Что нужно знать:

Взрывы слышали в четырех областях

Известно об одной пострадавшей

Очевидцы показали последствия взрывов

В этом материале "Телеграф" рассказывает подробности ночной атаки по Украине, которые известны на данный момент.

Взрывы на Харьковщине

Громко этой ночью было в Чугуеве Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Галина Минаева. По ее словам, российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева.

"Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку. Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина — острая реакция на стресс. На месте работают соответствующие службы", — пишет Минаева.

Взрывы в Одесской области

Враг запускал "шахеды" по Одесчине и взрывы прогремели в Белгороде-Днестровском. В сети сообщают, что после этого в городе начался сильный пожар. Было опубликовано соответствующее фото.

Взрывы в Запорожье

Как сообщают корреспонденты "Телеграфа", примерно в 00:23 в Запорожье был слышен взрыв. За несколько минут до этого мониторинги предупреждали об угрозе БПЛА.

Взрывы в Днепропетровской области

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что этой ночью взрывы гремели в Павлоград. До этого было указано, что в направлении города враг запустил "шахеды".

Также сообщалось о работе ПВО.

