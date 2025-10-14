Прадавнє ім’я воно повернуло лише 35 років тому: де в Україні місто, назване на честь міфічної істоти

Це одне з найдавніших міст Харківщини з назвою, сповненою містики та легенд

Зміїв – одне з найдавніших міст Харківщини, розташоване на березі Сіверського Дінця. Його назва сповнена містики та легенд, а історія перейменувань відображає складний шлях українських міст у ХХ столітті.

Місто завжди перебувало на стику культур і держав. У XVII–XVIII століттях Зміїв був важливим форпостом на кордоні між Московським царством та Кримським ханством. Його назва асоціювалась із стійкістю, обороною та непохитністю.

Радянський період приніс ідеологічні зміни, спробу переписати культурну пам'ять через перейменування. Але місто пережило цей етап і повернулось до свого справжнього імені, ставши частиною ширшого процесу національного відродження на початку 1990-х. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Легенди про походження назви

Чому місто називається саме Зміїв? Це питання хвилювало дослідників протягом століть, породжуючи різні теорії та легенди.

Найпопулярніша легенда розповідає про крилатого багатоголового Змія Горинича, що колись мешкав у лісах і болотах навколо міста. Саме цей міфічний образ згодом став символом міста та головним елементом його герба.

Дерев'яна скульптура Змія Горинича у Харкові

Інші версії походження назви не менш цікаві:

Річка Мжа, що впадає у Сіверський Донець поблизу міста, своєю звивистою течією нагадує змію. Можливо, саме ця природна особливість дала назву поселенню.

Болотисті території навколо міста колись кишіли плазунами, що могло вплинути на вибір назви місцевими жителями.

Важливим свідченням давньої історії є Змієві вали — залишки оборонних споруд часів до Київської Русі, що пролягають через територію міста. Ці земляні укріплення споруджувались для захисту від степових кочівників і могли вплинути на назву поселення.

Радянське перейменування

Мало хто знає, але ХХ століття принесло місту Зміїв неочікувану трансформацію в його назві. У 1976 році місто пережило єдине офіційне перейменування за всю свою історію – його назвали Готвальд на честь чехословацького комуніста і політика Клемента Ґотвальда. Ця радянська назва зберігалася з 1976 по 1990 рік і відображала політичний контекст того періоду. Лише у 1990 році в зв’язку з національним відродженням і поверненням до історичних традицій місту було повернуто його автентичну, історичну назву – Зміїв. Це рішення стало важливим символом відновлення місцевої ідентичності та історичної пам’яті громади.

Це перейменування відображало типову для радянської доби практику — давати містам імена видатних комуністичних діячів, часто зовсім не пов'язаних з історією цих населених пунктів. Для жителів Змієва повернення автентичної назви стало символом відновлення історичної пам'яті та національної ідентичності.

Герб міста: еволюція символу

У XVIII столітті перший герб Змієва зображував змія, що повзе, проте офіційного затвердження він не отримав. Лише 1803 року імператор Олександр І затвердив герб міста із золотим змієм на червоному тлі, що стало важливою подією, підкреслюючи статус міста.

Перший затверджений герб Змієва

У 1863 році геральдист К. Кене розробив новий проєкт герба, де змій був зображений вертикально, увінчаний срібною баштовою короною і оточений золотими колосками зі стрічкою Олександра І, однак цей варіант так і залишився лише проєктом. У 1990-х роках, разом із поверненням історичної назви, місто отримало сучасний герб, що відтворює традиційний образ золотого змія з короною на червоному тлі, символізуючи повернення до коренів.

Сучаний герб Змієва

Сучасність: збереження ідентичності

Сьогодні Зміїв — це місто, яке пишається своєю унікальною назвою та багатою історією. Кожен елемент його символіки — від герба до самої назви — розповідає про складний шлях українських міст через століття. Збереження та популяризація історичних назв і символів має величезне значення для формування місцевої ідентичності. Це не просто дань традиціям — це спосіб зберегти зв'язок із предками, розуміти своє місце в історії та передати цю пам'ять наступним поколінням.

Зміїв — яскравий приклад того, як назви та символи стають дзеркалом історичних змін, культурного багатства та вікової пам'яті. Місто, яке пройшло крізь легенди, війни, радянські перейменування та національне відродження, продовжує нести свою унікальну ідентичність у XXI столітті.

