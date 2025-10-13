Труханов порушив мовчання і висловився про скандал із громадянством

Міський голова Одеси заявляє, що історія з його громадянством спливає стабільно раз на кілька років

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого можуть позбавити українського громадянства, висловився на тлі цього скандалу. Він запевняє, що російського громадянства в нього ніколи не було і немає зараз, і за час своєї роботи головою міста він пройшов безліч різних перевірок.

Що потрібно знати:

Труханов сказав про підтвердження відсутності громадянства РФ з української та російської сторін

З 2018 року в Росії Труханова внесено до списків санкцій як громадянин України

За 12 років на посаді мера міста Труханов пройшов численні перевірки

Комісія при Президентові України розгляне справу про позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства

У своєму Telegram-каналі 13 жовтня Труханов опублікував пост, в якому вкотре сказав, що не має іншого громадянства. Він наголосив, що це підтверджено як з українського боку, так і з російського.

За 12 років на посаді історія про моє нібито російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами чи іншими важливими політичними процесами в країні. За ці роки я отримав багато документів як з українського, так і з російського боку, які підтвердили — російського громадянства в мене ніколи не було і немає на сьогодні. Щобільше – з 2018 року в Росії я внесений до списків санкцій як громадянин України Геннадій Труханов

Труханов опублікував документи у своєму Telegram-каналі

Труханов опублікував документи у своєму Telegram-каналі

Труханов опублікував документи у своєму Telegram-каналі

Одеський мер наголосив, що за час своєї роботи він пройшов безліч перевірок.

Головне – я 12 років очолюю мільйонне українське місто, а це означає, що пройшов максимальні рівні всіх можливих для українського чиновника перевірок, у тому числі і на наявність будь-якого іншого громадянства, окрім українського підсумував мер Одеси

Варто додати, що у понеділок, 13 жовтня, на комісії за президента України планують розглянути питання про позбавлення мера Одеси українського громадянства через наявність російського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може зайняти крісло Труханова, якщо його позбавлять громадянства.