Когда Украине ждать F-16: министр обороны Бельгии раскрыл детали "Телеграфу"

В Бельгии обещают, что сдержат свои обещания по поддержке Украины

Во вторник, 14 октября, в Бельгию прибыли первые F-35, которые страна предварительно заказала у Соединенных Штатов Америки. Ранее в интервью "Телеграфу" бельгийский министр обороны Тео Франкен уточнял, что Бельгия не может предоставить Украине обещанные F-16, пока сама не получит новые версии истребителей.

Что нужно знать

Бельгия получила первые F-35

Это важное условие для передачи F-16

Передача истребителей F-16 в Украине не будет мгновенной

"В отличие от других государств мы не можем передать свои F-16, пока не получим другие истребители, способные нести ядерное оружие", — говорил он.

Итак, когда F-35 наконец прибыли на бельгийскую авиабазу, ждать ли Киеву скорой передачи истребителей старшего поколения? Речь шла о планах Брюсселя предоставить до 30 F-16 до 2028 года.

Как уточнил в комментарии корреспонденту "Телеграфа" Тео Франкен, это не произойдет так быстро.

F-35 нельзя использовать сразу. Нужны соответствующие этапы обучения, а на это уходит несколько месяцев, Тео Франкен.

"Итак, это не значит, что как только они прибывают — F-16 сразу летят в Украину. Но по F-16 — мы сдержим свои обещания: все F-16 прибудут в вашу страну. Это не подлежит обсуждению", — сказал министр.

