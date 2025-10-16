Секс-символ ЗСУ Маркус таємно зіграв весілля: як виглядає його дружина (фото)

Офіційно Маркус узаконив стосунки з коханою ще три роки тому

Колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус, який мав конфлікти з керівництвом бригади "Магура", під час відпустки зіграв весілля з коханою. Чоловік "засвітив" на рідкісних кадрах свою дружину.

Що потрібно знати:

Валерій Маркус був головним сержантом 47 ОМБр "Магура", але раптово пішов з посади через незгоду з рішеннями щодо розвитку бригади

Військовослужбовець зіграв весілля з рудоволосою красунею, але особистість дружини продовжує приховувати від публіки

Валерій Маркус зіграв весілля та показав дружину

Колишній головний сержант 47 ОМБр, а також письменник і блогер Валерій Маркус, якого в соціальних мережах охрестили секс-символом ВСУ, повідомив радісну новину — він зіграв весілля після трьох років шлюбу. Церемонію пара провела під час відпустки військовослужбовця.

Валерія Маркуса називають секс-символом української армії

Особистість дружини Маркус продовжує приховувати, тому у відкритому доступі про жінку немає інформації. Відомо лише, що у неї коротке руде волосся, і судячи з фото, воно практично одного росту.

Валерій Маркус приховує дружину від публіки

Військовослужбовець показав фотографію з весілля поряд із коханою. На знімку вони обоє позують зі спини. Маркус був у класичному чорному костюмі, а його дружина — у білій сукні з довгим шлейфом та фатою.

Валерій Маркус зіграв весілля

Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років одруження. Сподобалось Валерій Маркус

Валерій вперше розповів про свій шлюб у лютому 2023 року, ймовірно, тоді пара й узаконила свої стосунки, а от святкування весілля вирішила відкласти до кращих часів.

