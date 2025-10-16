Секс-символ ВСУ Маркус тайно сыграл свадьбу: как выглядит его супруга (фото)

Официально Маркус узаконил отношения с возлюбленной еще три года назад

Бывший главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус, у которого были конфликты с руководством бригады "Магура", во время отпуска сыграл свадьбу с возлюбленной. Мужчина "засветил" на редких кадрах свою жену.

Что нужно знать:

Валерий Маркус был главным сержантом 47 ОМБр "Магура", но внезапно ушел с должности из-за несогласия с решениями относительно развития бригады

Военнослужащий сыграл свадьбу с рыжеволосей красавицей, но личность жены продолжает скрывать от публики

Валерий Маркус сыграл свадьбу и показал жену

Бывший главный сержант 47 ОМБр, а также писатель и блогер Валерий Маркус, которого в социальных сетях окрестили секс-символом ВСУ сообщил радостную новость — он сыграл свадьбу после трех лет брака. Церемонию пара провела во время отпуска военнослужащего.

Валерия Маркуса называют секс-символом украинской армии

Личность супруги Маркус продолжает скрывать, поэтому в открытом доступе о женщине нет информации. Известно лишь, что у нее короткие рыжие волосы, и судя по фото, они практически одного роста.

Валерий Маркус скрывает жену от публики

Военнослужащий показал фотографию со свадьбы рядом с возлюбленной. На снимке они оба позируют со спины. Маркус был в классическом черном костюме, а его жена — в белом платье с длинным шлейфом и фатой.

Валерий Маркус сыграл свадьбу

Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось Валерий Маркус

Валерий впервые рассказал о своем браке в феврале 2023 года, вероятно, тогда пара и узаконила свои отношения, а вот празднование свадьбы решили отложить до лучших времен.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит новый комбат "Магуры" Данильчук. Он отражал штурмы "вагнеровцев" и стал Героем Украины.