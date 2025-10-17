Випаде сніг та різко похолодає: коли в Україні кардинально зміниться погода

Погода по всій країні буде холодною та дощовою

У жовтні українців ще порадує "бабине літо", але спочатку доведеться зіткнутися з хвилею похолодання, яка принесе дощі та зниження температури. Можливий мокрий сніг.

Що відомо:

В Україну з 19 жовтня прийде похолодання та дощова погода

Майбутнє похолодання не остаточне, воно протримається приблизно три дні

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Температура повітря почне знижуватися вже найближчими вихідними.

Відсьогодні, 17 жовтня, на Україну насувається циклон із північного заходу, який принесе дощі у більшу частину регіонів країни. Опадів не прогнозують лише у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Дніпрі.

У суботу, 18 жовтня, на заході країни розпочнеться похолодання: вдень повітря прогріється до +8…+12 градусів. У центральних, північних та південних областях ще буде відносно тепло – +12…+15 градусів. Вночі температура впаде до +4…+10 градусів, заморозки малоймовірні, окрім Карпат.

В Україну йде похолодання та дощі

У Києві завтра очікується хмарна погода, буде досить тепло. Вдень можливі короткочасні дощі та часом поривчастий вітер.

А ось неділя, 19 жовтня, принесе різке похолодання майже по всій Україні. Температура вдень у більшості областей становитиме +4…+8 градусів, на сході та півдні ще буде трохи тепліше – до +11…+15 градусів. Опади очікуються практично в усій Україні, а в окремих регіонах можливий мокрий сніг.

Погода такою залишиться і 20 жовтня, проте це похолодання не остаточне.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря 19 жовтня в Україні справді різко знизиться. Найхолодніше буде у Києві +5…+7 градусів. Дощі вдень пройдуть у центральних, північно-східних та південних областях.

Погода в Україні на 19 жовтня

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що похолодання в Україні протримається приблизно три дні — до 23 числа. Нічні заморозки (від 0 до -3 °C) прогнозуються у більшості областей, крім південних регіонів. Вдень стовпчики термометра по Україні підіймуться до +10…+12 градусів.

Похолодання в Україні у жовтні

