Стопами Ізраїля? Європа зробила США пропозицію щодо України - ЗМІ

Премʼєр Стармер та канцлер Мерц запропонували, як має виглядати угода, яка наблизить кінець війни

У Європі заговорили про розробку мирного плану щодо війни в Україні за зразком угоди Сектору Гази та Ізраїля. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував співпрацю США для досягнення цієї цілі.

Що треба знати:

За день до заяв європейських політиків про мирну угоду, як у Газі, відбулась зустріч Зеленського та Трампа

Президент України провів телефонну розмову з лідерами Європи 17 жовтня

Європейські політики запропонували США співпрацю

Як пише Axios, Стармер запропонував Європі розробити мирну угоду для України спільно з США. Взяти за основу хочуть 20-й пункт договору між Ізраїлем та ХАМАС.

За словами видання, розмова Зеленського з європейськими лідерами мала свої результати. Але, враховуючи те, що вони після цього почали заявляти про підтримку України, можна припустити, що бесіда віч-на-віч Трампа та Зеленського пройшла не дуже добре.

"Під час розмови Зеленського з європейськими лідерами Стармер запропонував спільно зі США працювати над мирним планом для України за зразком 20-пунктного плану Трампа для Гази", — йдеться у матеріалі.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте запропонував терміново провести наступну розмову між європейськими радниками з національної безпеки протягом вихідних. Окрім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на необхідності мирної угоди для України.

Як пише Deutsche Welle, Мерц брав участь у телефонній розмові лідерів 17 жовтня. Під час переговорів він наголосив, що потрібен тиск на Москву за допомогою санкцій і використання заморожених російських активів.

"Володимир Зеленський користується повною підтримкою Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру", — процитував Мерца представник німецького уряду Штефан Корнеліус.

Зауважимо, що 9 жовтня Ізраїль та ХАМАС підписали угоду щодо першого етапу мирного плану, який запропонував президент США Дональд Трамп. Згідно з нею вже припинились бойові дії та відбулись обміни полоненими.

Що передувало

Зеленський та Трамп зустрілись у Білому домі 17 жовтня. Спочатку була спільна пресконференція, під час якої український лідер наголосив, що Києву потрібні ракети Tomahawk. Він запропонував США збройову угоду. Однак Трамп сказав, що хоче закінчити війну без "Томагавків". Ба більше, він закликав більше не підіймати цю тему, адже це ескалація війни.

Tomahawk

Далі відбувалась зустріч віч-на-віч, про яку відомо не багато. Але розмова Зеленського з лідерами Європи та їх заяви про підтримку можуть свідчити, що переговори у Вашингтоні пройшли не так, як хотів Київ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський оцінив заяву лідера США про припинення війни.