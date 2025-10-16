Чому перехід на зимовий час потрібен Україні: нардеп назвав головну перевагу

Зміщення часу допомагає заощадити та ефективніше використати денне світло

Переведення часу на літній та зимовий кілька років поспіль викликає палкі дискусії своєю доцільністю. Однак для України у такому "крутінні стрілок" є важлива економічна вигода.

Що потрібно знати

Україна географічно охоплює три часові пояси

Переведення годинників дозволяє максимально використовувати світловий день і зменшує потребу в штучному освітленні

Головна економічна вигода — економія електроенергії, що зараз особливо актуально

Перехід на зимовий час у 2025 році відбудеться в ніч з суботи на неділю, 26 жовтня, о 4:00

Про вигоду від переведення годинників "Телеграфу" розповів заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. Враховуючи ситуацію в енергетиці — потрібно користуватися якомога більшою частиною світового дня.

Один часовий пояс замість трьох

Географічно, територія України охоплює три часові пояси.

Закарпаття розташоване у Центральноєвропейському поясі (UTC+1).

розташоване у Центральноєвропейському поясі (UTC+1). Більша частина країни , включно з Києвом, знаходиться у Східноєвропейському поясі (UTC+2), тому цей час часто називають "київським". Він є офіційним для всієї країни .

, включно з Києвом, знаходиться у Східноєвропейському поясі (UTC+2), тому цей час часто називають "київським". Він є . Східні регіони (частина Харківської, Донецької та Луганської областей) розташовані у Східному Європейському поясі (UTC+3).

Часові пояси України/ Інфографіка "Телеграф"

Чим вигідне переведення годинників

Переведення годинників на літній і зимовий час має практичну користь, пояснює нардеп. Такий перехід дозволяє ефективніше використовувати світловий день у всіх трьох географічних часових поясах та зменшує потребу в штучному освітленні.

За словами Мовчана, головна перевага — економія електроенергії. Завдяки зміщенню часу знижується навантаження на енергосистему, що особливо важливо нині, коли електрики в Україні не вистачає. "Це економічно вигідно", — підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Від переведення годинників не відмовимось? Нардеп пояснив, чому Україна досі живе в одному часі з Москвою

Що відомо про скасування переведення годинників та що буде цьогоріч

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, перехід на зимовий час відбувається щороку в останню неділю жовтня. У 2025 році це буде ніч із суботи на неділю, 26 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинників потрібно перевести на годину назад.

У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", автором якого став Руслан Стефанчук. Документ пропонує відмовитися від сезонного переведення годинників і залишити країну на постійному зимовому часі. 21 серпня законопроєкт передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Та станом на жовтень 2025 року підпису досі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим незручне переведення годинників на зимовий час. Зокрема, це може створити додаткові незручності при відключеннях електроенергії.