Вірусне божевілля від "Монобанк" триває. Де знайшли лимон з BMW та коли з'явиться наступний

Азартна гра охоплює все більше жителів країни

Гра "Пошук лимонів" "Монобанк" триває, призи 18 жовтня — дві BMW 3 Series і квартира. Одну з двох автівок вже виграли, наступний автолимон від whiteBIT з'явиться о 13:00 18 жовтня.

Що треба знати:

Стартував черговий раунд гри "Пошук лимонів від "Монобанк"

Перший автолимон знайшли за лічені хвилини після початку пошуків

Наступний автолимон з'явиться о 13:00

Співзасновник "Монобанк" Олег Гороховський повідомив, що один з BMW 3 Series вже знайшли. Він показав, де ховався автолимон від автора Telegram-каналу "Лачен пише!", українського блогера Ігоря Лаченкова, який дає право на отримання BMW від нього. Блогер незадовго до того, як лимон було знайдено, дав підказку.

Автолимон був тут

Автолимон від Лачена знайдено, додав Гороховський. Переможцем став Валентин Мельник. Наступний автолимон від whiteBIT — о 13:00.

Трафік під час пошуку лимонів просто зашкалював. У пікові хвилини було 26 тисяч запитів на секунду.

Коли та як визначать переможців серед тих, хто знайшов всі 50 лимонів

Таким чином, в грі "Пошук лимонів" від "Монобанк" зараз залишилося ще два суперпризи — BMW та квартира та інші цінні призи. Той, хто знайде 10 лимонів, візьме участь у розіграші iPhone 17, хто знайде 50 — матиме шанс на отримання мільйона гривень.

Результати розіграшу айфонів будуть визначені в Telegram-каналі Гороховського 20 жовтня. Мільйон гривень буде розіграно 21 жовтня в прямому ефірі в Instagram його партнера Михайла Рогальського.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, що відомо про головні призи гри "Пошук лимонів" від "Монобанк".