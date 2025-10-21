Сходил на Говерлу с тремя детьми: что известно об экс-руководителе "Укрэнерго", у которого ДБР проводит обыски

Владимир Кудрицкий уже попадал в громкие скандалы

Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который возглавлял компанию с 2020 года и успел провести украинскую энергосистему в европейскую сеть ENTSO-E, снова оказался в центре внимания. Сегодня у него проходят обыски, которые проводит Государственным бюро расследований. По данным следствия, проверяют возможные злоупотребления во время его работы в должности и использования средств государственного предприятия.

ДБР проводит обыски у бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого

Следователи проверяют, как именно Кудрицкий распоряжался финансами госпредприятия, отвечающего за критическую энергетическую инфраструктуру

Он уже фигурировал в делах о хищении и недостаточной защите энергообъектов от российских обстрелов

Чиновник женат и имеет троих детей

Что известно о Владимире Кудрицком

Кудрицкий родился 23 мая 1986 года. Высшее образование получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Владимир Кудрицкий. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

До прихода в НЭК "Укрэнерго" Владимир работал в консалтинге (в частности компании Grant Thornton), во внутреннем аудите, а также на руководящих должностях в "Укртранснафте". В "Укрэнерго" он сначала был назначен заместителем директора по инвестициям, затем первым заместителем директора, а с февраля 2020 года — и.о. председателя правления, а 2 августа 2020 — официально председателем правления.

Скандалы, в которых фигурировал Кудрицкий

В августе 2024 года он был назначен в Совет по восстановлению детской больницы "Охматдет". Ветеранская организация ОО "Извините, что живы", обратилась к министру Минздрава Виктору Ляшко с призывом объяснить это решение ввиду открытых НАБУ и СБУ уголовных производств по фактам хищения государственных средств на закупках бронежилетов.

Владимир Кудрицкий. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

Издание Forbes Ukraine и "Экономическая правда" сообщали, что Кудрицкий был уволен за недостаточную защиту объектов компании от обстрелов со стороны РФ. В частности, речь идет об укрытиях, инженерных сооружениях для защиты электрообъектов от ракетных ударов. Сам Владимир отрицал это. Он заявил, что на предприятии якобы на большинстве подстанций уже построено более 60 антидроновых укрытий, и эти объекты построены за средства международной помощи, а не государственного бюджета.

Семья Владимира Кудрицкого

Владимир женат на Александре Ястремской. У них двое детей. По некоторым данным, в декларации за 2019 год было сказано, что супруга чиновника владела жилым домом в поселке Гнедин Бориспольского района Киевской области, площадью 181 кв.

Владимир Кудрицкий с женой Александрой

На личной странице Кудрицкого в Фейсбук есть снимки в объятиях с женщиной, выложенные еще в 2015 году. Также есть фото с сыном – он занимается плаванием и в декабре прошлого года получил золото на соревнованиях.

Сын Владимира Кудринского получил первое место на соревнованиях по плаванию

Владимир Кудрицкий с женой

Владимир Кудрицкий с сыном

Также недавно Владимир делился, что вместе с детьми и женой они поднимались на Говерлу.

Владимир Кудрицкий с женой и детьми

