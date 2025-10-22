Глава суду в Івано-Франківську обріс цілим "царством" і мільйонами: "вражений реакцією людей"

Очільник Івано-Франківського апеляційного суду Віталій Девляшевський нажив собі ціле маленьке королівство. Його сім’я володіє більш ніж 10 об’єктами нерухомості та зберігає мільйони на рахунках.

Хто такий Віталій Девляшевський

30 вересня 2024 року шляхом таємного голосування Віталія Девляшевського обрали на три роки новим головою Івано-Франківського апеляційного суду. До цього він працював заступником голови апеляційного суду.

Вищу юридичну освіту здобув у Львівському державному університеті імені І. Франка, який закінчив у 1984 році.

У тому ж році з юридичного розподілу був направлений до Юридичної консультації міста Івано-Франківськ. Після стажування його зарахували до штату.

У 1992 році Девляшевському запропонували стати кандидатом на посаду судді Івано-Франківського міського суду. У червні цього року на цю посаду його обрали рішенням сесії обласної ради.

З 1994 року розпочав роботу в Івано-Франківському обласному суді, який сьогодні називається Івано-Франківський апеляційний суд.

У 2024 році відзначив професійний ювілей — 30 років в апеляції.

Одружений, має сина.

Мільйонні доходи, заощадження та велика кількість нерухомості — що у декларації голови Івано-Франківського апеляційного суду

За даними річної декларації Девляшевського, за 2024 рік він у суді заробив майже три мільйони гривень (2 862 182 грн.). А окрім цього отримав ще 277 тисяч пенсії та 30 тисяч гривень від здачі майна в оренду.

Разом: 3 172 992 гривень.

Сімейство судді за цей рік заробило ще близько 900 тисяч гривень (пенсії, доходи від підприємницької діяльності).

Девляшевські мають у своєму розпорядженні також велику кількість нерухомості:

Земельна ділянка на 25 соток у Івано-Франківській області;

Земельна ділянка на 4 сотки у Івано-Франківську;

Ще одна земельна ділянка на 4 сотки в Івано-Франківську;

Квартира на 120 квадратів в Івано-Фраківську (спільна власність із дружиною);

Гараж в Івано-Франківську (спільна власність із дружиною);

Офіс на 50 квадратів в Івано-Франківську (спільна власність із дружиною);

Торгово-офісне приміщення на 175 квадратів в Івано-Франківську (спільна власність із дружиною);

Земельна ділянка в області на майже 10 соток за 280 тисяч гривень (загальна власність із дружиною);

Земельна ділянка на 4 сотки в Івано-Франківську за 330 тисяч (загальна власність із дружиною);

Земельна ділянка на 4 сотки в Івано-Франківську за 450 тисяч (загальна власність із дружиною);

Земельна ділянка на 8 соток в Івано-Франківську за 18 тисяч (частка 20%).

Також Девляшевські будують садовий будиночок на 33 квадрати в Івано-Франківську та житловий будинок на 220 квадратів в області.

Їздить суддя на Volvo V 40, а його дружина – на Peugeot Partner.

А в засіках у Девляшевського є півтора мільйона гривень та 50 тисяч доларів (близько 2 мільйонів гривень). Його дружина накопичила 4500 доларів (180 тисяч гривень).

Як Девляшевський коментує свою велику декларацію

Я був вражений реакцією людей на мою декларацію про доходи Девляшевський

За його словами, частину майна, зазначеного у декларації, було отримано як спадок. Але більшість задекларованого придбано їм спільно з дружиною, яка довгий час працює в Івано-Франківську приватним нотаріусом.

Ми разом практично з університету і маємо по 40 років стажу. Усі доходи підтверджено документально, нічого не приховано. Тому з цього приводу мені спокійно та легко. Девляшевський

