Глава суду в Івано-Франківську обріс цілим "царством" і мільйонами: "вражений реакцією людей"
Очільник Івано-Франківського апеляційного суду Віталій Девляшевський нажив собі ціле маленьке королівство. Його сім’я володіє більш ніж 10 об’єктами нерухомості та зберігає мільйони на рахунках.
"Телеграф" розповідає про те, що вдалося знайти у декларації судді.
Хто такий Віталій Девляшевський
30 вересня 2024 року шляхом таємного голосування Віталія Девляшевського обрали на три роки новим головою Івано-Франківського апеляційного суду. До цього він працював заступником голови апеляційного суду.
- Вищу юридичну освіту здобув у Львівському державному університеті імені І. Франка, який закінчив у 1984 році.
- У тому ж році з юридичного розподілу був направлений до Юридичної консультації міста Івано-Франківськ. Після стажування його зарахували до штату.
- У 1992 році Девляшевському запропонували стати кандидатом на посаду судді Івано-Франківського міського суду. У червні цього року на цю посаду його обрали рішенням сесії обласної ради.
- З 1994 року розпочав роботу в Івано-Франківському обласному суді, який сьогодні називається Івано-Франківський апеляційний суд.
- У 2024 році відзначив професійний ювілей — 30 років в апеляції.
- Одружений, має сина.
Мільйонні доходи, заощадження та велика кількість нерухомості — що у декларації голови Івано-Франківського апеляційного суду
За даними річної декларації Девляшевського, за 2024 рік він у суді заробив майже три мільйони гривень (2 862 182 грн.). А окрім цього отримав ще 277 тисяч пенсії та 30 тисяч гривень від здачі майна в оренду.
Разом: 3 172 992 гривень.
Сімейство судді за цей рік заробило ще близько 900 тисяч гривень (пенсії, доходи від підприємницької діяльності).
Девляшевські мають у своєму розпорядженні також велику кількість нерухомості:
- Земельна ділянка на 25 соток у Івано-Франківській області;
- Земельна ділянка на 4 сотки у Івано-Франківську;
- Ще одна земельна ділянка на 4 сотки в Івано-Франківську;
- Квартира на 120 квадратів в Івано-Фраківську (спільна власність із дружиною);
- Гараж в Івано-Франківську (спільна власність із дружиною);
- Офіс на 50 квадратів в Івано-Франківську (спільна власність із дружиною);
- Торгово-офісне приміщення на 175 квадратів в Івано-Франківську (спільна власність із дружиною);
- Земельна ділянка в області на майже 10 соток за 280 тисяч гривень (загальна власність із дружиною);
- Земельна ділянка на 4 сотки в Івано-Франківську за 330 тисяч (загальна власність із дружиною);
- Земельна ділянка на 4 сотки в Івано-Франківську за 450 тисяч (загальна власність із дружиною);
- Земельна ділянка на 8 соток в Івано-Франківську за 18 тисяч (частка 20%).
Також Девляшевські будують садовий будиночок на 33 квадрати в Івано-Франківську та житловий будинок на 220 квадратів в області.
Їздить суддя на Volvo V 40, а його дружина – на Peugeot Partner.
А в засіках у Девляшевського є півтора мільйона гривень та 50 тисяч доларів (близько 2 мільйонів гривень). Його дружина накопичила 4500 доларів (180 тисяч гривень).
Як Девляшевський коментує свою велику декларацію
Я був вражений реакцією людей на мою декларацію про доходи
За його словами, частину майна, зазначеного у декларації, було отримано як спадок. Але більшість задекларованого придбано їм спільно з дружиною, яка довгий час працює в Івано-Франківську приватним нотаріусом.
Ми разом практично з університету і маємо по 40 років стажу. Усі доходи підтверджено документально, нічого не приховано. Тому з цього приводу мені спокійно та легко.
