Укр

Глава суда в Ивано-Франковске оброс целым "царством" и миллионами: "поражен реакцией людей"

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что в декларации у Виталия Девляшевского Новость обновлена 22 октября 2025, 15:08
Что в декларации у Виталия Девляшевского

Глава Ивано-Франковского апелляционного суда Виталий Девляшевский нажил себе целое маленькое королевство. Его семья владеет более, чем 10 объектами недвижимости и хранит миллионы на счетах.

"Телеграф" рассказывает о том, что удалось найти в декларации судьи.

Кто такой Виталий Девляшевский

Виталий Девляшевский
Виталий Девляшевский

30 сентября 2024 путем тайного голосования Виталия Девляшевского избрали на три года новым председателем Ивано-Франковского апелляционного суда. До этого он работал заместителем председателя апелляционного суда.

  • Высшее юридическое образование получил во Львовском государственном университете имени И. Франко, который окончил в 1984 году.
  • В том же году по юридическому распределению был направлен в Юридическую консультацию города Ивано-Франковск. После стажировки его зачислили туда в штат.
  • В 1992 г. Девляшевскому предложили стать кандидатом на должность судьи Ивано-Франковского городского суда. В июне того же года на эту должность его избрали решением сессии областного совета.
  • С 1994 года приступил к работе в Ивано-Франковском областном суде, который сегодня называется Ивано-Франковский апелляционный суд.
  • В 2024 году отметил профессиональный юбилей — 30 лет в аппеляции.
  • Женат, имеет сына.

Миллионные доходы, сбережения и большое количество недвижимости — что в декларации главы Ивано-Франковского апелляционного суда

Согласно данным годовой декларации Девляшевского, за 2024 год он в суде заработал почти три миллиона гривен (2 862 182 грн.). А помимо этого получил еще 277 тысяч пенсии и 30 тысяч гривен от сдачи имущества в аренду.

Итого: 3 172 992 гривен.

Семейство судьи за этот же год заработало еще около 900 тысяч гривен (пенсии, доходы от предпринимательской деятельности).

Доходы Девляшевского
Доходы Девляшевского
Доходы
Доходы

Девляшевские располагают также большим количеством недвижемости:

  • Земельный участок на 25 соток в Ивано-Франковской области;
  • Земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске;
  • Еще один земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске;
  • Квартира на 120 квадратов в Ивано-Фраковске (общая собственность с женой);
  • Гараж в Ивано-франковске (общая собственность с женой);
  • Офис на 50 квадратов в Ивано-Франковске (общая собственность с женой);
  • Торгово-офисное помещение на 175 квадратов в Ивано-Франковске (общая собственность с женой);
  • Земельный участок в области на почти 10 соток за 280 тысяч гривен (общая собственность с женой);
  • Земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске за 330 тысяч (общая собственность с женой);
  • Земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске за 450 тысяч (общая собственность с женой);
  • Земельный участок на 8 соток в Ивано-Франковске за 18 тысяч (доля 20%).
Недвижимость судьи
Недвижимость судьи

Также Девляшевские строят садовый домик на 33 квадрата в Ивано-Франковске и жилой дом на 220 квадратов в области.

Декларация Девшляшевского 2025
Декларация Девшляшевского 2025

Ездит судья на Volvo V 40, а его жена на Peugeot Partner.

Автопарк Девляшевских
Автопарк Девляшевских

А в закромах у Девляшевского имеется полтора миллиона гривен и 50 тысяч долларов (около 2 миллионов гривен). Его жена накопила 4500 долларов (180 тысяч гривен).

Накопления
Накопления

Как Девляшевский комментирует свою обширную декларацию

Я был поражен реакцией людей на мою декларацию о доходах

Девляшевский

По его словам, часть имущества, указанного в декларации, была получена как наследство. Но большинство задекларированного приобретено им совместно с женой, долгое время работающей в Ивано-Франковске частным нотариусом.

Мы вместе практически из университета и оба имеем по 40 лет стажа. Все доходы подтверждены документально, ничего не скрыты. Поэтому на этот счет мне спокойно и легко.

Девляшевский

Напомним, ранее мы писали о том, как простая судья превратила свою жизнь в сказку за один год.

Теги:
#Судья #Суд #Декларация