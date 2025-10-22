Глава суда в Ивано-Франковске оброс целым "царством" и миллионами: "поражен реакцией людей"

Глава Ивано-Франковского апелляционного суда Виталий Девляшевский нажил себе целое маленькое королевство. Его семья владеет более, чем 10 объектами недвижимости и хранит миллионы на счетах.

"Телеграф" рассказывает о том, что удалось найти в декларации судьи.

Кто такой Виталий Девляшевский

Виталий Девляшевский

30 сентября 2024 путем тайного голосования Виталия Девляшевского избрали на три года новым председателем Ивано-Франковского апелляционного суда. До этого он работал заместителем председателя апелляционного суда.

Высшее юридическое образование получил во Львовском государственном университете имени И. Франко, который окончил в 1984 году.

В том же году по юридическому распределению был направлен в Юридическую консультацию города Ивано-Франковск. После стажировки его зачислили туда в штат.

В 1992 г. Девляшевскому предложили стать кандидатом на должность судьи Ивано-Франковского городского суда. В июне того же года на эту должность его избрали решением сессии областного совета.

С 1994 года приступил к работе в Ивано-Франковском областном суде, который сегодня называется Ивано-Франковский апелляционный суд.

В 2024 году отметил профессиональный юбилей — 30 лет в аппеляции.

Женат, имеет сына.

Миллионные доходы, сбережения и большое количество недвижимости — что в декларации главы Ивано-Франковского апелляционного суда

Согласно данным годовой декларации Девляшевского, за 2024 год он в суде заработал почти три миллиона гривен (2 862 182 грн.). А помимо этого получил еще 277 тысяч пенсии и 30 тысяч гривен от сдачи имущества в аренду.

Итого: 3 172 992 гривен.

Семейство судьи за этот же год заработало еще около 900 тысяч гривен (пенсии, доходы от предпринимательской деятельности).

Доходы Девляшевского

Доходы

Девляшевские располагают также большим количеством недвижемости:

Земельный участок на 25 соток в Ивано-Франковской области;

Земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске;

Еще один земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске;

Квартира на 120 квадратов в Ивано-Фраковске (общая собственность с женой);

Гараж в Ивано-франковске (общая собственность с женой);

Офис на 50 квадратов в Ивано-Франковске (общая собственность с женой);

Торгово-офисное помещение на 175 квадратов в Ивано-Франковске (общая собственность с женой);

Земельный участок в области на почти 10 соток за 280 тысяч гривен (общая собственность с женой);

Земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске за 330 тысяч (общая собственность с женой);

Земельный участок на 4 сотки в Ивано-Франковске за 450 тысяч (общая собственность с женой);

Земельный участок на 8 соток в Ивано-Франковске за 18 тысяч (доля 20%).

Недвижимость судьи

Также Девляшевские строят садовый домик на 33 квадрата в Ивано-Франковске и жилой дом на 220 квадратов в области.

Декларация Девшляшевского 2025

Ездит судья на Volvo V 40, а его жена на Peugeot Partner.

Автопарк Девляшевских

А в закромах у Девляшевского имеется полтора миллиона гривен и 50 тысяч долларов (около 2 миллионов гривен). Его жена накопила 4500 долларов (180 тысяч гривен).

Накопления

Как Девляшевский комментирует свою обширную декларацию

Я был поражен реакцией людей на мою декларацию о доходах Девляшевский

По его словам, часть имущества, указанного в декларации, была получена как наследство. Но большинство задекларированного приобретено им совместно с женой, долгое время работающей в Ивано-Франковске частным нотариусом.

Мы вместе практически из университета и оба имеем по 40 лет стажа. Все доходы подтверждены документально, ничего не скрыты. Поэтому на этот счет мне спокойно и легко. Девляшевский

