Руйнування енергетики загрожує і фронту. Депутатка пояснила, у чому головний ризик

Українцям, аби вижити, потрібне надійна ППО та стратегічний резерв обладнання

По суті, енергетична галузь України, яку регулярно обстрілюють росіяни, є другим фронтом. І якщо він впаде – катастрофічні наслідки цього відчує уся країна.

Зупиниться економіка, не буде ресурсів для армії, а в оселях, лікарнях та школах не буде тепла. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

За її словами, щоб вистояти, українцям життєво необхідні дві речі.

"Перше – це надійний щит ППО", — зауважила депутат.

Вона підкреслила, що неможливо ефективно ремонтувати підстанції, коли над головами енергетиків у будь-який момент може з'явитися дрон-камікадзе.

"Друге – стратегічний резерв обладнання", — продовжила Вікторія Гриб.

Знищені російськими ударами трансформатори неможливо швидко відновити. Тому, підкреслила політик, нам потрібні резерви, які дозволять оперативно замінювати пошкоджені елементи.

Тому на тлі цих викликів надія покладається не лише на власні сили, але й на міжнародну підтримку.

"Як голова Підкомітету з питань енергетичної безпеки неодноразово зверталася до партнерів із закликом мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України, що включає обладнання, ресурси та, перш за все, додаткові засоби ППО", — розповіла Вікторія Гриб.

