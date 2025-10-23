Electronic Arts запретила доступ к играм пользователям из нескольких регионов Украины: о чем речь

В Electronic Arts объясняют свои действия "соблюдением санкций". Украинские пользователи взбешены

Известная компания Electronic Arts (EA) 22 октября подарила очень неприятный сюрприз пользователям из четырех регионов Украины. Она ограничила им доступ ко всей или части собственной библиотеки игр на компьютерах, телефонах и игровых приставках.

Что нужно знать:

В Electronic Arts оправдываются санкциями и необходимостью их соблюдать

Пути решения проблемы с блокировкой уже известны, но они фактически временные

Украинские пользователи очень взбешены действиями компании

Впервые о проблеме стало известно из сообщения службы поддержки EA и развернувшейся на форуме дискуссии. Там объяснили ситуацию тем, что компания, мол, должна соблюдать "определенные эмбарго, санкции или законы", из-за которых не может предоставлять пользователям доступ к играм.

Сообщение службы поддержки

Согласно санкционной политике страны расположения, EA Games и все ее подразделения (как и большинство зарегистрированных в США игровых платформ) не предоставляют доступ к играм в следующих странах, против которых действуют ограничения:

Беларусь;

Куба;

Иран;

Северная Корея;

Россия;

Сирия.

Кто попал под "репрессии" в Украине и что известно о проблеме

Как известно, под запрет попал аннексированный россиянами Крым. Также компания ограничила доступ украинским пользователям из четырех частично оккупированных россиянами регионов Украины:

Донецкая область;

Запорожская область;

Луганская область;

Херсонская область.

Известно, что у игроков из перечисленных регионов нет доступа к играм Electronic Arts из лаунчера EA Play, частично со Steam и некоторых других игровых сервисов и платформ. Более того, сервис даже не дает зайти в свой аккаунт, демонстрируя надпись "Действуют ограничения сервиса". Впрочем, уже известно, что "лечится" эта проблема очень просто: советуют включить любой сервис VPN при входе в аккаунт или запуск игры, а после того, как игра запустится — можно его выключить. Впрочем, пользователи признают — решение фактически временное.

Реакция игроков

Украинские игроки были очень недовольны новыми действиями Electronic Arts. В комментариях под сообщением на форуме пользователи написали, что ни Херсон, ни Запорожье не оккупированы россиянами, поэтому запрещать доступ украинским игрокам с контролируемых Украиной территорий этих регионов, по меньшей мере, неуместно.

Также пользователи посоветовали руководству и менеджерам Electronic Arts ознакомиться с картами Deep State для лучшего понимания ситуации и призвали как можно скорее исправить ситуацию. В противном случае, отмечено в некоторых сообщениях, от компании потребуют рефандов (возврат средств) за приобретенные игры, в которые теперь невозможно играть.

Напомним, недавно Служба внешней разведки Украины заявила, что Пекин предоставляет спутнику данные россиянам для ударов по украинским городам. Министерство иностранных дел КНР заявило, что им якобы "неизвестно" о ситуации, но не опровергло обвинения. "Телеграф" разбирался, что известно об очередном акте поддержки китайцами российской агрессии.