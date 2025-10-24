"Працівниця року": тварина оселилась у касі самообслуговування в "Епіцентрі" (відео)

Пухнаста — на зарплаті або лізе без черги. Кумедне відео з магазину

Миші в супермаркеті можуть бути не тільки "відвідувачами", а й "працівниками". В Дніпрі в гіпермаркеті "Епіцентр" помітили мишу прямо всередині каси самообслуговування.

"Ось хто насправді керує касою", — зазначили у підписі до відео. Інцидент зафільмували у Епіцентрі на Запорізькому шосе. Відео інциденту вже набрало майже 10 тисяч лайків в Інстаграмі.

Ба більше, коментатори припустили що миша хоче пролізти без черги або ж на зарплаті в магазині. Порівняли маленького пухнастого і з Рататуєм. Цей герой мультика про щура-кухаря був відомий своїми кулінарними навичками, а "українська" версія, вочевидь, будівельник.

Люди жартують, що тваринка "на зарплаті" й "керує касою"

Визначили також, яку роль може грати миша у роботі каси самообслуговування. Ось воно — справжнє джерело пікання на касі. "Пік-пік-пік, охорона відміна", — коментує Олена Карпенко.

"Ось справжнє джерело пікання на касі"

У компанії "Епіцентр" поки не коментували, як миша опинилася в касі самообслуговування. Це не перший випадок появи "неочікуваних працівників" у магазинах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одному зі столичних супермаркетів помітили таргана — українці жартували, що це додатковий білок. Інші непрохані гості в магазинах — голуби. Птах знайшов величезну годівничку у вигляді відкритих лотків з крупами.