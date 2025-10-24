"Работница года": животное поселилось в кассе самообслуживания в "Эпицентре" (видео)

Пушистая — на зарплате или лезет без очереди. Забавное видео из магазина

Мыши в супермаркете могут быть не только "посетителями", но и "работниками". В Днепре в гипермаркете "Эпицентр" заметили мышь прямо внутри кассы самообслуживания.

"Вот кто действительно управляет кассой", — отметили в подписи к видео. Инцидент был снят в Эпицентре на Запорожском шоссе. Видео инцидента уже набрало около 10 тысяч лайков в Инстаграмме.

Более того, комментаторы предположили, что мышь хочет пролезть без очереди или же на зарплате в магазине. Сравнили маленького пушистого и с Рататуем. Этот герой мультика о крысе-повара был известен своими кулинарными навыками, а "украинская" версия, очевидно, строитель.

Люди шутят, что животное "на зарплате" и "руководит кассой"

Определили также, какую роль может играть мышь в работе кассы самообслуживания. Вот оно – настоящий источник пикания на кассе. "Пик-пик-пик, охрана отмена", — комментирует Елена Карпенко.

"Вот настоящий источник пикания на кассе"

В компании "Эпицентр" пока не комментировали, как мышь очутилась в кассе самообслуживания. Это не первый случай появления "неожиданных работников" в магазинах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одном из столичных супермаркетов заметили таракана — украинцы шутили, что это дополнительный белок. Другие незваные гости в магазинах – голуби. Птица нашла огромную кормушку в виде открытых лотков с крупами.